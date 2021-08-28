Появилось видео награждения и гимна Украины на Паралимпиаде-2020

Украинские пловцы произвели настоящий фурор в очередной соревновательный день на Паралимпиаде-2020. На дорожках токийского бассейна наши соотечественники завоевали четыре золотые медали.

Украинские пловцы Евгений Богодайко (категория S9), Максим Крипак (S10), Михаил Сербин (S11) и Денис Дубров (SM8) завоевали золотые медали Паралимпиады-2020 на дистанции 100 метров брассом, 100 метров вольным стилем, 100 метров брассом и 200 метров комбинированным стилем соответственно.

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OBOZREVATEL предлагает вашему вниманию торжественные церемонии награждения Евгения и Максима. Отметим, что Крипак на этих Играх установил новый мировой рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в субботу, 28 августа взяла две серебряные медали. Отлично себя проявили пловец Виктор Смирнов на дистанции 200 метров комплексным стилем, дзюдоистка Ирина Гусева, а также украинский легкоатлет Роман Данилюк.