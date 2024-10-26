Появилось видео, что заставляют делать 20-летнего жениха Магучих

Украинский легкоатлет Назар Степанов работает на тренировках при любой погоде. Отец жениха знаменитой украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих выложил небольшое видео, где видно, как 20-летний спортсмен работает в дождь.

Видео дня

В ролике Степанов занимается со специальной платформой, на которой лежит груз. Сперва Назар понуро тащит конструкцию по беговой дороже, а затем с ней под дождем бежит назад.

Как рассказывала перед Олимпиадой-2024 Магучих, они с Назаром должны была пожениться после Игр в Париже.

Однако Ярослава была вынуждена на некоторое время отложить свадьбу, так как не увидела возможности провести церемонии во время полномасштабной войны России против нашей страны.

В интервью OBOZ.UA Назад говорил, что он влюблен в то, как Ярослава относится ко всему.

"Я видел, как она ведет себя на тренировках, как она ведет себя в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, она еще и очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки", - сказал Степанов.

Позже Назар Степанов признался, что сделал предложение Росе в присутствии родителей. Молодые люди вместе выбирали обручальное кольцо для трогательной церемонии, к которой 20-летний барьерист отнесся очень серьезно.

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