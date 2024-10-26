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Появилось видео, что заставляют делать 20-летнего жениха Магучих

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
546
Появилось видео, что заставляют делать 20-летнего жениха Магучих

Украинский легкоатлет Назар Степанов работает на тренировках при любой погоде. Отец жениха знаменитой украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих выложил небольшое видео, где видно, как 20-летний спортсмен работает в дождь.

Видео дня

В ролике Степанов занимается со специальной платформой, на которой лежит груз. Сперва Назар понуро тащит конструкцию по беговой дороже, а затем с ней под дождем бежит назад.

Как рассказывала перед Олимпиадой-2024 Магучих, они с Назаром должны была пожениться после Игр в Париже. 

Появилось видео, что заставляют делать 20-летнего жениха Магучих

Однако Ярослава была вынуждена на некоторое время отложить свадьбу, так как не увидела возможности провести церемонии во время полномасштабной войны России против нашей страны.

Появилось видео, что заставляют делать 20-летнего жениха Магучих

В интервью OBOZ.UA Назад говорил, что он влюблен в то, как Ярослава относится ко всему.

"Я видел, как она ведет себя на тренировках, как она ведет себя в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, она еще и очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки", - сказал Степанов.

Появилось видео, что заставляют делать 20-летнего жениха Магучих

Позже Назар Степанов признался, что сделал предложение Росе в присутствии родителей. Молодые люди вместе выбирали обручальное кольцо для трогательной церемонии, к которой 20-летний барьерист отнесся очень серьезно.

Появилось видео, что заставляют делать 20-летнего жениха Магучих

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