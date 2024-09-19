Поступок бывшей российской фигуристки, сбежавшей ранее в США, 'подорвал' ура-патриотов из РФ

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов выложила фото с американским флагом. 23-летняя спортсменка приняла спортивное гражданство США весной 2024 года.

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Морозов стала вице-чемпионкой на турнире серии челленджер Lombardia Trophy в танцах на льду. На первом снимке спортсменка сфотографировалась со своим партнёром Джеффри Ченом, а на втором — еще и с одним из тренеров дуэта, Чарли Уайтом.

"Спасибо Lombardia Trophy. Много замечательных воспоминаний здесь. Вперёд и вверх", — написала фигуристка на своей странице в Instagram.

Такой поступок экс-россиянки спровоцировал бурные комментарии соотечественников. Особенно возмущались российские турбо-патриоты.

"Эта чмошница может идти на х*р!" Мерзость", "Да х*ен с ней. Только пусть обратно не просится", "Какого этого предателя нам показываете? О таких нужно забывать раз и на всегда", – пишут юзеры из РФ.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Морозов выступала за Россию в дуэте с Игорем Ерёменко, тренером фигуристов значились Анжелика Крылова и отец фигуристки Николай Морозов. Весной 2024 года стало известно о распаде пары и переходе Аннабель в сборную США.

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