'Последний шанс остановить русских': легендарный друг Украины призвал не допустить РФ к Олимпиаде-2024

Российские и беларуские спортсмены не должны быть допущены до Олимпийских игр 2024 года в Париже, пока они молчаливо поддерживают войну в Украине. При этом их выступление в нейтральном статусе не избавит болельщиков от понимания того, какие страны представляют атлеты.

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Такое категоричное мнение в интервью информационному агентству AP News выразил легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек. Олимпийский чемпион и друг Украины назвал решение по участию сборных РФ и РБ в играх в Париже "последним шансов остановить русских".

"Я убежден, что мы все, весь демократический мир, должны сделать все возможное, чтобы в нынешних условиях не допустить участия российских и беларуских спортсменов в Играх-2024. Участвуя в ОИ, они представляли бы агрессивную, империалистическую войну и связанные с ней преступления и убийства. Их допуск – это невероятная реклама российской войны, которая стоит многих жизней. Необходимо, чтобы мы остановили это. Спорт вне политики? Это нормально, пока государство не занимается убийствами, а спортсмены не становятся для него инструментом пропаганды", – сказал Гашек.

Ранее Гашек посетил Харьков и Киев и записал новое видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Также он называл трусом российского хоккеиста и основателя движения Putin Team Александра Овечкина, который молчит о войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Доминика Гашека больным на голову из-за поддержки Украины в войне. А Вячеслав Фетисов потребовал от легендарного чеха вернуть России все деньги, которые тот заработал за время выступления в московском "Спартаке".

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