После Рождества с любимым в Нью-Йорке саблистка Харлан попрощалась с другом

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан наконец-то смогла попасть в Нью-Йорк в качестве туристки. Украинская саблистка побывала в США вместе со своим возлюбленным – итальянским спортсменом Луиджи Самеле.

На своей странице в Instagram красавица из Николаева поведала, что много раз бывала там на соревнованиях, но теперь решила просто погулять по мегаполису.

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"Для меня Нью Йорк – уникальный город. И я люблю его за безумие, разнообразие, свободу. Первый раз наслаждались им как туристы. Открыли для себя много чего нового, посмотрели на него с другой стороны и поняли, что этот город прекрасен", – поделилась впечатлениями 31-летняя звезда спорта.

Не удержались возлюбленные и от посещения "магазина мечты".

В прошлом году Оля ездила на Рождество к Луиджи в Италию.

Теперь же провела праздник с итальянцем за океаном.

Уже после католического Рождества Олю ждало неприятное известие из дома: умер ее любимый пес.

"Не стало Верошки... В это не хочется верить, но реальность порой очень жестока. Он был с нами 10 лет самой доброй, самой умной и самой смешной собакой. Как говорит моя мама: "Он как человек в собачьем обличии". Он все понимал…

Верошка был хорошим другом и членом нашей семьи. Прощай, мой пушистый белый медведь", – трогательно написала Оля в сети.

Напомним, минувшим летом Харлан не удалось завоевать медаль Олимпийских игр, но по итогам года ее признали лучшей саблисткой планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, саблистка Харлан рассказала о фото с россиянками на Олимпиаде.

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