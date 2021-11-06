Поражение России в фигурном катании назвали концом света. Видео

Фигуристки сборной России Анна Щербакова и Майя Хромых потерпели сенсационное поражение на этапе Гран-при, который проходит в итальянском Турине. В пятницу, 5 ноября, после короткой программы россиянки заняли вторую (71,73) и третью строчку (72,04) соответственно.

Лучший результат с показателем 73,52 балла продемонстрировала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс.

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Ее преимущество - очень сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, – коронный элемент, который она не смогла выполнить.

У спортсменки оказалось недостаточно скорости на выезде и она в последний момент передумала его исполнять. Щербакова не стала исполнять ритбергер, вынесла ногу назад и добавила тройной тулуп к лутцу, по ходу элемента изменив его полностью.

К тому же у россиянки была заминка на вращении.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в резких тонах оценила результат Щербаковой, которая является действующей чемпионкой мира.

"Победа бельгийской спортсменки – конец света! Какое она вообще место заняла в прошлом году на чемпионате Европы? Аня, к сожалению, не сделала чисто каскад из двух тройных прыжков. Получилось три – два, и то с ошибкой", - сказала Тарасова в интервью РИА Новости.

Отметим, что на чемпионате мира по фигурному катанию Хендрикс заняла пятое место, проиграв Щербаковой более 24 баллов по итогам двух программ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камила Валиева выиграла Гран-при Канады, установив два мировых рекорда. 15-летняя уроженка Казани набрала максимальное количество балов в произвольной программе, а также стала первой по сумме баллов за короткую и произвольную программы.