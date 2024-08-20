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"Пора менять эту привычку": Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,2 т.
'Пора менять эту привычку': Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призвала украинцев продолжать активно помогать воинам ВСУ, которые продолжают противостоять российской агрессии. Прыгунья в высоту отметила, что донаты на нужды защитников Украины нельзя делить на маленькие и большие.

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Об этом Магучих написала на своей странице в социальной сети Instagram. 22-летняя уроженка Днепра, которая накануне пожертвовала миллион гривен на сбор в пользу ВСУ, также добавила, что только сплотившись вокруг общей идеи победы над агрессором, украинцы смогут достичь поставленных целей.

"Пора менять эту привычку": Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ
"Пора менять эту привычку": Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ

"Мы привыкли большинство хороших вещей делать тихо, но многие убеждали меня, что пора менять эту привычку в себе. Сегодня 1 млн гривен отошел на банку Игоря Лаченкова, который собирает 12 миллионов гривен на автомобили для подразделений Сил обороны Украины. Я хочу напомнить, что любая ежедневная сумма для ВСУ – это шаг к победе. Сказать, что не бывает маленьких донатов. Сейчас продолжаются активные боевые действия по разным направлениям и защитникам эти машины нужны как никогда. Поэтому я призываю украинцев, друзей и фанатов из-за границы присоединиться к большой цели и побить рекорд по скорости закрытия сбора, спасти сотни жизней украинских воинов и стать частью победы в будущем", – прокомментировала Магучих.

"Пора менять эту привычку": Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ
"Пора менять эту привычку": Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ

Ранее стало известно, что Магучих пожертвовала миллион гривен для украинских зоозащитников. Позже в благотворительном фонде "Ангелы Азова" рассказали, что спортсменка задонатила 500 тысяч гривен на лечение военных с тяжелыми нейротравмами.

"Пора менять эту привычку": Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих записала видео для призеров Олимпийских игр 2024 года в Париже и спровоцировала ажиотаж в сети.

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