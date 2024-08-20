'Пора менять эту привычку': Магучих обратилась к украинцам после того, как задонатила миллион гривен на ВСУ

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призвала украинцев продолжать активно помогать воинам ВСУ, которые продолжают противостоять российской агрессии. Прыгунья в высоту отметила, что донаты на нужды защитников Украины нельзя делить на маленькие и большие.

Видео дня

Об этом Магучих написала на своей странице в социальной сети Instagram. 22-летняя уроженка Днепра, которая накануне пожертвовала миллион гривен на сбор в пользу ВСУ, также добавила, что только сплотившись вокруг общей идеи победы над агрессором, украинцы смогут достичь поставленных целей.

"Мы привыкли большинство хороших вещей делать тихо, но многие убеждали меня, что пора менять эту привычку в себе. Сегодня 1 млн гривен отошел на банку Игоря Лаченкова, который собирает 12 миллионов гривен на автомобили для подразделений Сил обороны Украины. Я хочу напомнить, что любая ежедневная сумма для ВСУ – это шаг к победе. Сказать, что не бывает маленьких донатов. Сейчас продолжаются активные боевые действия по разным направлениям и защитникам эти машины нужны как никогда. Поэтому я призываю украинцев, друзей и фанатов из-за границы присоединиться к большой цели и побить рекорд по скорости закрытия сбора, спасти сотни жизней украинских воинов и стать частью победы в будущем", – прокомментировала Магучих.

Ранее стало известно, что Магучих пожертвовала миллион гривен для украинских зоозащитников. Позже в благотворительном фонде "Ангелы Азова" рассказали, что спортсменка задонатила 500 тысяч гривен на лечение военных с тяжелыми нейротравмами.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих записала видео для призеров Олимпийских игр 2024 года в Париже и спровоцировала ажиотаж в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!