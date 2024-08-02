Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков с презрением высказался об Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина выдал штампы российской пропаганды об "извращениях" на соревнованиях, продемонстрировав истинное лицо представителей страны-агрессорки.

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Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". "Международное олимпийское движение существенно девальвируется и становится жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат иногда с извращениями", – сказал он.

Читатели портала Sports.ru высмеяли пресс-секретаря Путина. Они напомнили ему о срыве "альтернативной" Олимпиады, которую Россия намеревалась провести в сентябре.

"Но когда попы освящают космические ракеты – это значительно хуже псевдолиберальных проявлений", "Псевдосекретарь со своими "я не знаю" рассуждает об организации, которая к нему никаким боком", "Песков, как обычно, нагнал всякой мути. Кто такие "псевдолибералы"? Раз есть псевдо, значит должны быть и обычные либералы. Чем они отличаются друг от друга и главное назвать фамилии?", "Граждане Российской Федерации становятся жертвой псевдопатриотических проявлений, которые граничат иногда с извращениями", "Пусть лучше расскажет, как организованы первые летние Всемиρные игρы дρужбы", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, глава тренерского совета сборной России по фехтованию Марк Ракита потребовал от россиян "высказать презрение" Европе из-за Олимпиады-2024.

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