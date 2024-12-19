'Дедок сидит и радуется'. Путин стал посмешищем в сети после 'клюквы' про случившееся на чемпионате мира по плаванию

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз вызвал шквал насмешек от соотечественников после своих высказываний о победах российских пловцов на чемпионате мира. Президент заявил, что радуется успехам спортсменов "как членам своей семьи", игнорируя куда более серьёзные проблемы в стране.

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Главарь Кремля отметил, что редко смотрит телевизор или пользуется интернетом, но успехи россиян, будь то спортсмены, молодые учёные или участники международных олимпиад, вызывают у него особую гордость.

"Я вам честно говорю, я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Вот без всякого преувеличения. Смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Поэтому я на Россию смотрю как на семью", – цитирует Путина "Матч ТВ".

"Тут часть территории страны впервые с 1941 года захватили, а дедок сидит и радуется успехам пловцов," – иронично заметил один из комментаторов в сети.

Некоторые пользователи обвинили Путина в попытке отвлечь внимание народа популистскими заявлениями. "Популист 80-го уровня. Но его покорные пупсики в любую клюкву из уст солнцеликого поверят," – язвительно написал пользователь Frank Underwood.

Многие также подметили, что власти вскоре могут резко сменить риторику. "3, 2, 1 до глобального переобувания в воздухе чиновников от спорта," – предположил пользователь supirpupir. Однако для россиян, уставших от абсурда, подобные заявления их лидера стали лишь еще одним поводом для насмешек.

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