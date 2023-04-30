'Понимаешь, что это реальность'. Харлан шокировала подготовка к ядерной войной в Украине

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан шокирована тем, что в XXI веке ей приходится с родителям обсуждать ядерную войну. 32-летняя спортсменка призналась, что ее папа с мамой решили до последнего оставаться в родном Николаеве и никакая бомбежка не заставит их покинуть дом.

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"Родители мне сказали сразу, что только если оккупанты зайдут в Николаев, то только тогда они уезжают. Они уже готовились к ядерной войне. В тот момент, когда все начали об этом разговаривать, я иду на тренировку и разговариваю с мамой. Кладу трубку и думаю: "Я, бляха, разговариваю с мамой о ядерной войне. Серьезно?! Что вообще происходит?" – призналась Ольга в эфире Youtube-канала "Вдома".

Харлан с трудом осознает, что это реальность, в которой она сейчас живет.

"Мама говорит [про подготовку к ядерной войне - Ред.]: "Ну, мы то купили, то купили". Я в шоке сижу, а она на раслабоне", – сказала Харлан.

30 марта заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал нанести превентивный ядерный удар по Украине.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что Россия угрожает применением ядерного оружия от бессилия и страха. Чем хуже будет складываться для российских войск ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться подобные угрозы из Москвы.

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