Помощник Путина выдал бред о 'жестком насилии украинского режима' над спортсменами

Помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Игорь Левитин повторил традиционные нарративы пропаганды РФ о "восьми годах". Представитель государства, которое развернуло преступную войну против Украины, обвинил нашу страну в якобы издевательствах над спортсменами.

Об этом Левитин заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он раскритиковал Украину, которая "обозначает, сколько спортсменов погибло в ходе СВО" (так в РФ позорно называют войну в Украине. – Ред.), а также заявил о "жестком насилии украинского режима" над спортсменами.

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"Украина на всех заседаниях, на которых участвует, обозначает, сколько спортсменов погибло в ходе СВО. Восемь лет Украина уничтожает регионы! И там тоже погибали спортсмены, уезжали с этих территорий, там полностью отсутствует спортивная инфраструктура. Мы об этом не говорим, а это неправильно. ОКР, Минспорту, спортсменам надо эти вопросы смотреть. Какая судьба у наших коллег, которые восемь лет жили под жестким насилием украинского режима", – сказал пособник российского тирана Путина.

Ранее Левитина со словами "что вы за лохи" подняли на смех после его наезда на Международный олимпийский комитет (МОК). Отметим, что по состоянию на 1 июня Россия убила более 300 украинских спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от МОК исключить "осуждение политики президента" Путина из условий допуска к ОИ-2024.

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