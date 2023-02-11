''Поляков надо наказывать''. В РФ устроили истерику из-за ''беспредельного унижения России''

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова резко отреагировала на предложение министра спорта Польши Камиля Бортничука. Накануне польский чиновник посоветовал российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в "сборной беженцев".

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"За такие предложения поляков надо наказывать. Они нас столько унижают, что уже нет сил. Надо выходить на Томаса Баха и спрашивать, почему такой беспредел. Это даже не унижение, а оскорбление. Кто вы такие? В спорте поляки вообще никто", – закатила истерику титулованная россиянка в интервью "Р-Спорт".

Российские болельщики в комментариях высмеяли такие слова своей чемпионки, сразу напомнив ей про знаменитых польских спортсменов, которые стали мировыми суперзвездами.

"Ну например один Левандовски больше как величина в спорте, чем вообще весь чемпионат и сборная России", - пишут юзеры.

Такж фанаты приводят фамилии лыжницы Юстины Ковальчик и прыгуна с трамплина Камиля Стоха. Напоминают Резцовой и про успех поляков в мужском волейболе и женском теннисе.

Пользователи высмеивают уровень титулованной биатлонистки.

"Типичный представитель "русского мира": наглая, хамоватая и тупая", - пишу любители спорта из РФ.

Болельщики советуют Резцовой в стиле пропагандистов предложить еще физически уничтожит поляков.

"Забыла добавить что и как нация выдуманная и надо вслед за Украиной их тоже уничтожить. В госдуре бы понравилось", – комментируют фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Резцова оскорбительно высказалась в адрес лидеров мирового биатлона норвежцах братьях Бе и их соотечественников. Победительницу Игр в Калгари-88 возмутила позиция скандинавских спортсменов, которые выступают против допуска россиян к международным соревнованиям.

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