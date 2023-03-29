Польша отказалась выполнять рекомендации МОК о допуске спортсменов из России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что его страна не будет прислушиваться к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов. Накануне МОК выпустил заявление, в котором предложил допускать атлетов из РФ и РБ к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

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"Решение МОК о возвращении российских спортсменов к соревнованиям — это скандал и предательство истинного духа спорта", — написал Моравецкий в Twitter.

Премьер-министр также указал, что свяжется с МОК по этому вопросу.

"Я поручил министру Камилю Бортничуку передать руководству МОК наше твердое возражение. Мы сделаем все возможное, чтобы спорт оставался свободным от российского влияния", — добавил чиновник.

Во вторник МОК восстановил возможность для россиян и белорусов соревноваться в индивидуальных видах спорта под нейтральным флагом при условии, что они не будут активно поддерживать войну в Украине и не будут связаны с армией и военными клубами. Решение об их участии в Играх-2024 будет принято позже.

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