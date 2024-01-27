Половину футбольной команды военных с ампутациями не выпустили из Украины, требуя документы от ТЦК

Половину футбольной команды Pocrova Lviv Amp, составленной из военных, получивших ампутации во время боевых действий, не выпустили в Польшу. Семь игроков, два тренера и клубный врач были вынуждены вернуться во Львов. Остальные семь футболистов продолжили свой путь.

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Pocrova Lviv Amp должна была 28 января принять участие в предсезонном турнире в Жешуве в рамках подготовки к старту в чемпионате Польши ПЗУ АМП футбол Экстракласса (2-3 марта).

Государственная пограничная служба Украины после изучения законных оснований для выезда за границу игроков, вошедших в футбольную команду Pocrova Lviv Amp, установила, что большинство лиц из состава команды, являющихся действующими военнослужащими, не имеют необходимых документов для пересечения границы.

"Предварительно установлено, что руководство футбольной команды не до конца приняло необходимые меры по согласованию разрешений для команды и получению положительного результата рассмотрения писем", - информирует у себя в Facebook ГПСУ.

"К пограничникам нет никаких вопросов, они действовали согласно законодательству. Здесь большее обращение к государству, ведь нужно предусмотреть условия и механизм, по которому спортсменов с ампутациями можно было бы законно выпустить за границу. В марте начнется официальный чемпионат в Польше, где мы будем представлять Украину, тогда нам тоже нужно будет уехать", - цитирует тренера клуба Pocrova Lviv Amp Богдана Мельника Lviv Media.

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