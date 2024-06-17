'Полный бред': лучшая спринтерша России высказалась об альтернативной Олимпиаде в РФ

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко высмеяла всех тех, кто сравнивает Игры БРИКС, организованные страной-агрессоркой, с Олимпиадой. Лучшая спринтерша РФ отметила, что от выступления на турнире в Казани не испытала никаких особых эмоций, несмотря на победу в забеге на 110 метров с барьерами.

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Об этом она заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По словам спортсменки, она очень расстроилась из-за недопуска к Играм в Париже, попытавшись отстраниться от агрессии своей страны в отношении Украины. Также легкоатлетка раскритиковала российских чиновник за перенос так называемых Игр дружбы.

"Лично я ничего не сделала, чтобы меня не было на Олимпиаде-2024. Это все очень тяжело – думать, что ты куда-то можешь поехать, а потом в итоге не поехать... Наивно ли сравнивать Игры БРИКС с Олимпиадой? Я надеюсь, никто даже и не говорил, что это то же самое. Поэтому, разумеется, полный бред сравнивать их. Эмоции от Игр БРИКС как от большого старта? Нет вообще. Сказали, что "Игры дружбы" перенесут. Люди настраивались, готовились, строили планы на сезон вперед, туда, на сентябрь. И получилось так... Некрасивая история", – пожаловалась Макаренко.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сделал заявление о допуске "нейтральных" российских спортсменов к участию на Олимпийских играх в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал воинственным решение МОК не пустить на ОИ-2024 лидеров сборной РФ в этом виде спорта.

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