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"Полный беспредел": чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в желании "задавить российский спорт"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
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'Полный беспредел': чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в желании 'задавить российский спорт'

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин возмутился временным исключением России из состава Международного олимпийского комитета (МОК). Бывший волейболист и победитель Игр-2012 пришел в ярость из-за этого решения и обвинил организацию в "полном беспределе".

Об этом Тетюхин заявил в комментарии информационному агентству ТАСС. Вице-чемпион мира 2002 года повторил нарративы кремлевской пропаганды о так называемых красных линиях и невозможности политизации спорта, а также пожаловался на намерения мира "задавить российский спорт".

"Полный беспредел": чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в желании "задавить российский спорт"
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"Полный беспредел": чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в желании "задавить российский спорт"

"Сейчас идет полный беспредел, нет границ и красных линий, эта идея – задавить российский спорт – была давно, и сейчас она продолжается. Значит, политический момент давит сильнее, чем какие-то здравые и профессиональные вещи. Уже все поменялось, и нет ощущения, что спорт – это справедливость и равноправие. Это перекрылось политикой", – сказал Тетюхин.

"Полный беспредел": чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в желании "задавить российский спорт"

Отметим, что МОК четко мотивировал решение о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) тем, что тот незаконно включил в свой состав советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

После решения МОК бывший чемпион мира в боксе Николай Валуев изошел желчью со словами "пока не победим этих уродов".

"Полный беспредел": чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в желании "задавить российский спорт"

Как сообщал OBOZ.UA, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключении России из МОК ведет "к коррозии всего мирового спорта", и стала посмешищем в сети.

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