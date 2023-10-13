'Полный беспредел': чемпион ОИ из РФ обвинил МОК в желании 'задавить российский спорт'

Олимпийский чемпион Сергей Тетюхин возмутился временным исключением России из состава Международного олимпийского комитета (МОК). Бывший волейболист и победитель Игр-2012 пришел в ярость из-за этого решения и обвинил организацию в "полном беспределе".

Об этом Тетюхин заявил в комментарии информационному агентству ТАСС. Вице-чемпион мира 2002 года повторил нарративы кремлевской пропаганды о так называемых красных линиях и невозможности политизации спорта, а также пожаловался на намерения мира "задавить российский спорт".

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"Сейчас идет полный беспредел, нет границ и красных линий, эта идея – задавить российский спорт – была давно, и сейчас она продолжается. Значит, политический момент давит сильнее, чем какие-то здравые и профессиональные вещи. Уже все поменялось, и нет ощущения, что спорт – это справедливость и равноправие. Это перекрылось политикой", – сказал Тетюхин.

Отметим, что МОК четко мотивировал решение о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) тем, что тот незаконно включил в свой состав советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

После решения МОК бывший чемпион мира в боксе Николай Валуев изошел желчью со словами "пока не победим этих уродов".

Как сообщал OBOZ.UA, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исключении России из МОК ведет "к коррозии всего мирового спорта", и стала посмешищем в сети.

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