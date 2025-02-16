Полностью голый бегун прорвался на матч в Новой Зеландии и стал героем соцсетей. Видео

Во время матча Супер Регби Пасифик на "Иден Парке" в Окленде (Новая Зеландия) один из болельщиков выбежал на поле абсолютно голым и оказался прямо в центре игры. Этот момент вызвал смешки на трибунах, но для служб безопасности стал настоящим испытанием, пишет Stuff.

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Капитан "Блюз" Патрик Туипулоту выразил сочувствие стюардам, которым пришлось пробираться между игроками его команды и "Чифс", чтобы задержать нарушителя. Инцидент стал самым заметным происшествием матча, который завершился победой "Чифс" со счетом 25:14 в первом туре сезона.

Хотя большинство нарушителей не мешали игре, один из них оказался слишком близко к игрокам "Чифс", что вынудило судью остановить матч.

На тот момент хозяева владели мячом и вели 18:14 за 10 минут до конца игры. Когда команда разыгрывала мяч на своей половине поля, судья Деймон Мерфи дал свисток, чтобы приостановить встречу, пока стюарды окружали нарушителя. После короткой паузы игра возобновилась со схватки.

Этот случай был необычным, так как фанат забежал прямо в центр событий, чего обычно не происходит.

Туипулоту признался, что это немного отвлекло, но его команда была полностью сосредоточена на игре:

На стадионе собралось 25 200 зрителей, и, несмотря на временами проливной дождь, большинство из них оставались на своих местах. Однако несколько нарушителей пытались привлечь к себе внимание. Их выходки, вероятно, станут предметом разбирательства со стороны администрации "Иден Парка".

Капитан "Чифс" Люк Джейкобсон воспринял ситуацию с юмором. Он был одним из тех, кто находился ближе всего к голому болельщику:

"Просто посмеяться остается. Это не лучший момент для игры, но нас это нисколько не отвлекло. Мы просто дали охране разобраться, судья остановил время, а затем мы продолжили".

Джейкобсон мог бы отнестись к ситуации менее благосклонно, если бы его команда потеряла мяч после схватки, последовавшей за задержанием фаната. Тогда "Блюз" получили бы шанс перехватить инициативу и забить решающий мяч в концовке.

Главный тренер "Блюз" Верн Коттер не придал инциденту особого значения:

"Я даже не заметил этих ребят. Смотрел на следующую схватку, а потом вижу – людей на поле больше, чем должно быть. Думал, это игроки "Чифс" (смеется). Все быстро уладилось, и мы вернулись к игре".

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