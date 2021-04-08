Полиция раскрыла причину ДТП с участием Тайгера Вудса

Причиной ДТП с участием легендарного гольфиста Тайгера Вудса стало нарушение им правил дорожного движения.

Как сообщает издание Sports Illustrated, автомобиль спортсмена двигался со скоростью 84-87 миль/час (135-140 км/час) при установленном ограничении в 45 миль/час (около 72 км/час).

"Основной причиной ДТП в этом случае стало движение со скоростью, которая является небезопасной для дорожных условий и не дает возможности совершить поворот. В начале участка, на котором произошла авария, автомобиль Вудса ехал со скоростью 135-140 км/час, а в момент столкновения с деревом она составляла около 120 км/час. Транспортное средство было в исправном состоянии", – заявил представитель полицейского департамента Лос-Анджелеса Алекс Виллануэва.

Он также отметил, что его коллеги не нашли предпосылок для проведения теста на наличие алкоголя в крови Вудса и не стали запрашивать ордер на анализ его телефонных звонков, чтобы проверить, не отвлекался ли гольфист в момент ДТП.

Согласно информации, полученной из "черного ящика" автомобиля, спортсмен не нажимал на педаль тормоза перед столкновением. Предполагается, что он перепутал ее с педалью газа. Полиция не стала выдвигать ему какие-либо обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вудс попал в аварию 23 февраля. В результате столкновения гольфист получил множественные переломы ног. Позже врач Тайгера рассказал о его состоянии.