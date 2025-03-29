Показывали Днепр в огне после атаки РФ и сражались за лицензию на Олимпиаду: как украинские фигуристы закончили чемпионат мира в Бостоне

На чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне Украина не смогла взять ни одного олимпийского пропуска в Милан-2026. Совсем немного, только два с хвостиком балла, до желанной лицензии не хватило спортивной паре в составе Софии Голиченко и Артема Даренского, которые живут и тренируются в Днепре. И именно в преддверии старта в короткой программе РФ устроили массированную атаку иранскими БПЛ на их родной город.

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В первенство в США Голиченко и Даренский приехали в статусе вицечемпионов мира среди юниоров 2025 года и были решительно настроены бороться за место на итальянских Играх, до которых осталось меньше года. В итоге они единственные из нашей сборной сумели отобраться к произвольной ппокарограмме, получив за короткую 57,2 балла и заняв 17-ю позицию.

И хотя в Бостоне судьи поставили им чуть больше двух месяцев назад на чемпионате Европы-2025, по лицу фигуристов было видно, что они хотели большего. Однако некоторые незначительные помарки и, возможно, ситуация дома, где-то повлияла на Софию и Артема и помешали им набрать больше.

А как раз накануне старта нашей спортивной пары на чемпионате мира их родной Днепр был атакован россиянами, направившими на мирных жителей беспилотники. Небо над город пылало красным и только чудом никто не погиб, но, конечно, были ранены, а также изуродовано более десятка многоэтажек и более 60 автомобилей.

Поэтому неудивительно, что после таких новостей и волнения за родных в самом начале программу София споткнулась фактически на ровном месте, но потом собралась и довела дело до конца.

Во время общения с журналистами после проката Даренский демонстрировал представителям мировых СМИ последствия атаки России на Днепр. "Это наш город сегодня. Сложно соревноваться в таких обстоятельствах", – показывал фото с горящими домами Артем.

Чтобы получить олимпийскую лицензию на чемпионате мира, нашим спортсменам необходимо было попасть в топ-15. В произвольной программе Голиченко и Даренский пытались выложиться по полной, даже набрали на три балла больше, чем на Евро-2025 – 111,35 балла. Но остались на своей 17 позиции с общей суммой 168,55.

С 15-го места, которое заняли представители Нидерландов Дарья Данилова и Мишель Цыба, украинский дуэт отделили 2,26 балла. София оценила свои прокаты в Бостоне достаточно неплохими и предположила, что из-за ее помарки на западе на подкрутку в короткой программе они недосчитались балла.

"Но все ошибаются. Прокаты были хорошие. Если учесть, что мы дома прокатали однажды короткую и однажды произвольную программу – вообще хорошо, я считаю", – рассказала Голиченко "Общественное Спорт".

Для того чтобы побороться за олимпийскую лицензию, по мнению фигуристки, нужно ставить более интересные программы, добавлять больше маленьких поддержок: "Потому что если посмотреть на другие пары, то все делают маленькие поддержки: после подкрутки подхватил партнершу, сделали какое-то небольшое вращение и поехали дальше. Надо добавлять какие-то маленькие фишечки".

А звание чемпионов мира по фигурному катанию защитила японская пара Рику Миури и Рюичи Кихары. Они обошли действующих чемпионов Европы, представителей Германии Минерву Фабьен Хазе и Никиту Володина всего 0,71 балла. Кстати, Володин – бывший россиянин, сменивший гражданство уже после начала полномасштабной войны с Украиной.

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