Заслуженный тренер России по фигурному катанию и бывший муж олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки Александр Жулин заявил, что в США все построено на лжи и фальши. По мнению 59-летгего москвича, РФ остается единственным нормальным местом на планете.

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Жулин тренировался в США во время любительской карьеры, а также работал там тренером. В Россию вернулся в середине 2000-х годов.

"Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – это Россия. И она же будет мир спасать. Я свято в это верю. Посмотрел на то, что в мире делается – они открыли окно Овертона и туда семимильными шагами движутся", – заявил Жулин на шоу "На два слова".

Такой пафос бывшего супруга знаменитой фигуристки вызвал бурную реакцию у российских болельщиков.

"На примере всех этих говорящих голов видно, какая катастрофа в России. Насколько люди оторваны от реальности, живут в своём, иллюзорном, мире", – говорится в комментариях.

Остальные называют слова Жулина бредом пьяного сумасшедшего.

"Совсем с ума съехал...", "Никогда не сдавайся, позорься до конца", "Речь пропитого алкаша с первого этажа пятиэтажки на окраине Задрищинска", "У них там реально соцсоревнование на более идиотское высказывание", "Мы вынуждены просто офигевать от наглости с того, насколько беспросветную чушь можно нести", – пишут юзеры.

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