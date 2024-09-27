'Пока в Украине ничего не изменится': сборную России отстранили от Кубка мира в главном зимнем виде спорт

Сборная России отстранена от нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам, которые считаются главным индивидуальным зимним видом спорта в РФ. Это стало известно по итогам заседания Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое состоялось в Швейцарии и завершилось полным фиаско для представителей страны-агрессорки

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Об этом информирует шведское издание Expressen со ссылкой на генерального менеджера сборной Швеции Ларса Оберга. Он выразил удовлетворение в связи с продлением санкций в отношении лыжников из РФ, так как были опасения, что FIS вернет россиян в свои турниры.

"Никакого обсуждения не было. Нас только что проинформировали, что отстранение России и Беларуси продлено, их команд не будет на стартах FIS в этом сезоне. Это приятно, поскольку Швеция принадлежит к той части FIS, которая действительно поддерживает, чтобы отстранение продолжало действовать до тех пор, пока в Украине ничего не изменится. В нынешней ситуации мне кажется неправильным допускать их", – сказал Оберг.

Ранее известный российский пропагандист Дмитрий Губерниев потребовал от пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо биться за возвращение РФ в соревнования FIS.

Как сообщал OBOZ.UA, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха за лояльность в отношении России.

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