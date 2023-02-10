''Пока продолжают бомбить'': мэр Парижа против участия россиян в Олимпиаде-2024

Мэр Парижа Анн Идальго посетила Киев уже второй раз за время полномасштабной войны с Россией и твердо заявила, что пока РФ будет продолжать бомбить Украину, она будет выступать против участия российских спортсменов в соревнованиях. В частности, это касается летних Олимпийских игр, которые должна принять столица Франции в 2024 году.

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в последнее время сделал ряд скандальных заявлений, допустив участие спортсменов из России и Беларуси в ОИ-2024. В свою очередь Идальго, выступая в киевской мэрии, отметила, что поддерживает украинцев, разделяет их опасения и уверена, что МОК сделает примет правильное решение.

"Вы совершенно справедливо задавались вопросом о разрешении, которое принимающий город мог бы предоставить спортсменам, являющимся гражданами страны, совершающей самые страшные военные преступления против вашего населения. Мы понимаем вас", – цитирует мэра Парижа Telegram-канал Виталия Кличко.

В связи с этим Идальго решила заверить Украину в своей поддержке.

"Я хочу выразить вам свое убеждение и свою волю: пока российские войска будут продолжать вас бомбить, целиться в ваше гражданское население и вашу инфраструктуру, пока российские солдаты оккупируют вашу территорию, я не хочу, чтобы российские спортсмены участвовали в спортивных соревнованиях", – завила глава Парижа.

"Это мое убеждение как мэра, как политического лидера, как убежденной европейки. Я не сомневаюсь, что Международный олимпийский комитет сможет поддержать эту позицию", – добавила Анн Идальго.

Ранее мэр Парижа Идальго отмечала, что российские атлеты на Олимпийских играх-2024 могут выступить разве что под флагом беженцев. 63-летняя политик считает, что немыслимо видеть марширующих спортсменов из РФ на параде открытия или закрытия, как ни в чем не бывало, "в то время как на Украину продолжают сыпаться бомбы".

Также OBOZREVATEL сообщал, что глава МОК Томас Бах ответил Украине на угрозы бойкота Олимпиады-2024 из-за России.

В письме президенту Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадиму Гутцайту Бах заявил, что утверждения о том, что разрешение на участие в Играх российских и белорусских спортсменов будет способствовать вторжению, являются "клеветническими".

Также МОК заявил, что бойкот будет нарушением Олимпийской хартии и что включение русских и белорусов в состав участников ОИ основано на резолюции ООН против дискриминации в олимпийском движении.

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