'Пойти против президента? Бред какой-то': 18-летний российский фигурист эпично прогнулся перед Путиным

Вице-чемпион юношеской Олимпиады Даниил Самсонов возмутился условиям допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. 18-летний москвич повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о политизации спорта и назвал бредом требования к атлетам не поддерживать войну в Украине.

Об этом Самсонов заявил в интервью порталу Sport24. Россиянин, который установил три мировых рекорда на юниорском уровне, добавил, что гражданин России не пойдет против своего президента, отметив при этом, что спортсмены РФ вообще находятся вне политики и не должны быть отстранены.

"То, что разрешили некоторым под нейтральным статусом ехать, но ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), Владимира Владимировича Путина и так далее – это бред какой-то вообще. Как гражданин России пойдет против своего президента? Я считаю, политику и спорт нельзя совмещать. Спортсмены, кроме жизни в своем виде спорта, ничего особо не видят и тем более не причастны к каким-то конфликтам в отношении политики", – сказал Самсонов.

Ранее известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова с грустью пожаловалась на отстранение спортсменов из РФ от международных соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, российские фехтовальщики в полном составе пропустят Олимпиаду в Париже. А саблистка Софья Великая признала, что мнение спортсменов по вопросу бойкота ОИ в РФ никого не интересует.

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