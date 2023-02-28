Погиб в день рождения: победитель Кубка мира по кикбоксингу воевал в Донецкой области

Ожесточенные бои с российскими оккупантами в Донецкой области забрали уже не один десяток жизней украинских спортсменов. Среди них – обладатель Кубка мира по по кикбоксингу WAKO Олег Рысак.

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Запорожский боец с детства занимался спортом. В 10 лет попал в руки известного украинского тренера Ларисы Березенко, которая выигрывала чемпионат мира и по кикбоксингу, и по боксу в составе национальной сборной.

Все свои знания и навыки Березенко передавала ученикам. Более 10 лет она не просто готовила Олега, но и заботилась о нем. Как сообщили "Ангелы спорта", фактически стала для парня второй мамой в зале городской ДЮСШ "Мастер Сич".

Рысак выигрывал чемпионаты Украины по кикбоксингу, получил звание кандидата в мастера спорта. Главные победы пришли к парню в 2016 году, когда он стал победителем Кубка мира и Европы по кикбоксингу WAKO в разделе фулл-контакт – наиболее жесткой разновидности кикбоксинга.

На Кубке мира-2016 в Будапеште Рысак стал чемпионом в весовой категории до 60 кг, а его наставница Лариса Березенко приняла участие в соревновании среди ветеранов и победила в весе до 65 кг – также фулл-контакт.

В 2019 году Олег решил завязать со спортивной карьерой и усилить Вооруженные силы Украины. Рысак воевал с российскими оккупантами с первых дней полномасштабной войны и погиб на донецком направлении в день своего рождения 24 октября – бойцу только-только исполнилось 25 лет.

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