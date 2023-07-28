'Подстилки. Опустились ниже плинтуса': чемпионка мира из РФ закатила истерику из-за допуска Харлан на Олимпиаду-2024

Чемпионка мира в тройном прыжке в помещениях Иоланда Чен пришла в ярость из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить Ольге Харлан место на Играх-2024 в Париже. Российская экс-легкоатлетка принялся откровенно оскорблять спортивных функционеров за то, что они вступились за украинку, которая была несправедливо дисквалифицирована на ЧМ-2023 по фехтованию в Милане.

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Об этом Чен заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Представительница страны-агрессорки обвинила МОК в том, что организация якобы нарушает свои собственные правила, а также фактически назвала Харлан манипуляторшей, которая преследовала корыстные цели.

"Это невозможное решение. МОК рубит сук, на котором сидит. Это неуважение к самим себе, опустили себя ниже плинтуса, идут на поводу у других сборных, уничтожают себя, свои законы и правила. Это рождает нехороший прецедент. Если что‑то похожее повторится, люди будут ссылаться на этот случай. МОК абсолютно несостоятельны, ведут себя, как подкаблучники, которыми можно управлять, манипулировать и делать все, что угодно. Они подстилки", – сказал Чен.

Напомним, Харлан отказалась пожимать руку Анне Смирновой в 1/32 финала ЧМ-2023, после чего россиянка устроила настоящий цирк, отказавшись покидать дорожку. Она подала протест на результат дуэли, который был отклонен. При этом стоит подчеркнуть, что представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Харлан была дисквалифицирована на ЧМ, однако уже 28 июля ее наказание было аннулировано. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира. После восстановления на турнире Ольга рассыпалась в благодарностях украинцам, которые массово поддержали спортсменку.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Харлан перешла все грани, отказавшись приветствовать соперницу из страны-агрессорки. А президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков обвинил МОК в проявлении "чуткости и деликатности" к украинке. Кроме того, чемпионка ОИ Яна Егорян в буквальном смысле изошла желчью из-за допуска Ольги на Игры-2024.

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