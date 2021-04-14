Подсчитано, сколько медалей возьмет Украина на Олимпиаде в Токио

Компания Gracenote, которая занимается сбором и обработкой статистических данных, спрогнозировала место Украины и количество медалей на Летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Аналитики уверены, что "сине-желтая" команда займет 15-ю строчку в итоговом медальном зачете. По прогнозу статистиков Украина добудет 21 награду: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

Места с 1 по 10

Прогнозируемый медальный зачет Gracenote

Ожидается, что лидерами рейтинга могут стать американцы, которым спрогнозировали 114 медалей, в том числе 43 золотые. На втором месте, согласно прогнозу, будут располагаться спортсмены из Китая с 38 золотыми медалями (85 в сумме). Команда Олимпийского комитета России займет третье место по общему количеству наград, завоевав 73 медали, 23 из которых золотые.

Изначально XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции их перенесли на год позже.

Старт ОИ запланирован на 23 июля 2021 года. Церемония закрытия состоится 8 августа.

20 марта Правительство Японии решило провести летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без иностранных зрителей.