Подпускал солдат РФ ближе и уничтожал: чемпион Украины и известный разведчик погиб во время задания в Харьковской области

В бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по легкой атлетике и спортивному ориентированию Орест Малованюк, успевший пройти через самые горячие точки войны с РФ. Уроженец Буковины был лейтенантом Государственной пограничной службы и командиром разведывательной группы "Гарт". 27-летний воин носил угрожающий для врага позывной "Тайпан".

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О гибели титулованного атлета и опытного защитника сообщил Спортивный комитет Украины. А в России об этом даже раструбили местные СМИ, ведь Малованюк успел стать остаточно известным благодаря своим впечатляющим результатам на службе.

Орест с юных лет любил спорт, особенно легкую атлетику, а затем прикипел и к спортивному ориентированию. Он успел стать чемпионом Украины в рогейне – командном виде, сочетающем в себе стратегию и тактику, навигацию на пересеченной местности, а также физическую выносливость, ведь соревнования традиционно длятся 24 часа.

Что касается достижений в легкой атлетике, то на счету Малованюка была победа в молодежном первенстве Украины по бегу на 1 милю в 2018 году и третье место в этой же дисциплине на Буковинской мили. А также он стал лучшим в стране в 24-часовом беге. Это был очень упорный, дисциплинированный и выносливый атлет, планировавший связать свою жизнь со спортом.

Орест был выпускником факультета физической культуры, спорта и реабилитации Черновицкого национального университета, получил образование магистра по специальности "Физическая культура и спорт". Его трудолюбие, сила духа и преданность своему делу вдохновляли как других студентов, так и преподавателей. Будущего защитника вспоминают как человека, который всегда придет на помощь и не перестанет бороться за справедливость.

Поэтому Малованюк не смог остаться в стороне от войны с Россией. Он начал защищать свою страну еще в 2017 году. Прошел самые горячие точки фронта: Славянск, Бахмутское направление, Хромово, Клищиевку и дослужился до лейтенанта Государственной пограничной службы и командира разведывательной группы "Гарт".

Позывной "Тайпан" – чрезвычайно ядовитая змея – Орест получил во время боев на Бахмутском направлении за хладнокровие и точность действий. "Он означает, что пока мне не несут угрозы, я тоже не буду нести угрозу. А если будут нести угрозу, то уничтожу их", – объяснял Орест.

"Получил позывной, когда на Бахмутском направлении на нас наступали "вагнеровцы". Я тогда еще был пулеметчиком, подпускал их ближе и соответственно уничтожал. И тогда ребята сказали, что я такой же тихий и смертоносный", - вспоминал Малованюк.

Пограничник занимался воздушной и наземной разведкой, анализировал тактику противника. "Чем лучше ты окопан, тем дольше проживешь, даже если придется копать ножом", – делился защитник главным правилом войны.

По словам Ореста, на самом деле война совсем другая, чем в кино – реальность жестокая: "Кто быстрее, кто метче и хитрее, тот и выживает. Но здесь также надо учитывать фактор, куда прилетит. К сожалению, я так потерял своих товарищей, своего лучшего друга - залетела мина и он не выжил. штурмы. И не всем повезет попасть на обустроенные позиции, поэтому нужно быть готовым работать.

Военные навыки и опыт Ореста, его хладнокровие и точность действий сделали воина легендой среди собратьев. Но после стольких лет в самом аду войны сердце защитника остановилось во время выполнения боевого задания в районе Волчанска Харьковской области. Свое последнее сражение 27-летний "Тайпан" встретил 16 февраля 2025 года.

"Мой одноклассник, отличник. Очень хороший человек. Умный, мужественный, сильный! Это большая потеря для всех. Не передать словами эту боль...", – отреагировала одноклассница Ореста Виктория.

Без отца осталась маленькая дочь и жена, Екатерина Малованюк, выпускница Факультета физической культуры, спорта и реабилитации Черновицкого национального университета.

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