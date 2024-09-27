'Подпольная пропаганда': чемпионка ОИ из РФ призналась, что 'перекричать Украину просто невозможно'

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала россиян не питать иллюзий по поводу возвращения спортсменов из РФ в международные турниры. Депутатка Государственной думы пожаловалась, что Украиной "ведется подпольная пропаганда" против допуска представителей страны-агрессорки к турнирам.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина отметила, что шанс на возвращение россиян в международные соревнования есть только в тех видах спорта, где наши соотечественники практически не представлены.

"Сейчас все федерации по очереди ставят вопрос возвращения российских спортсменов на своих заседаниях. Чаще всего либо продолжают не допускать, либо допускают только юниоров и детей. Если мы говорим про обсуждения за закрытыми дверями, в том числе с российскими представителями, то все ждут и хотят видеть россиян на соревнованиях. Но публично это озвучивать не хотят. В каких-то федерациях перекричать Украину просто невозможно. А где-то Украина ведет себя более спокойно. Вот тогда появляются шансы на то, что ими не ведется подпольная пропаганда, чтобы переубедить большинство людей не голосовать за возвращение России", – сказала Журова.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе и коллега Журовой по партии Николай Валуев предупредил о том, что с россиянами "взялись бороться всерьез".

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты выдвинули нелепые претензии к бывшему абсолютному чемпиону мира в двух весовых категориях Александру Усику из-за его общения на украинском языке.

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