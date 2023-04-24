'Успокаивает чистка оружия': тренер по фитнесу с позывным 'Хулиганка' уничтожает врага на Донбассе в составе минометной батареи

23-летняя Владислава из Киева до полномасштабной войны с Россией работала тренером по фитнесу, но в феврале 2022-го сама пошла в военкомат и стала минометчицей 127-го батальона Территориальной обороны столицы. Сейчас защитница Украины с позывным "Хулиганка" находится на одном из самых опасных участков фронта в Донецкой области, где уничтожает врага, которого ненавидит с 2014 года.

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В разговоре с OBOZREVATEL Владислава рассказала, как тайком от семьи записалась в ТРО, почему решила работать именно в минометной батарее и отказалась от косметики и удается ли российским оккупантам запугать воинов ВСУ своими зверствами.

– Владислава, как вы относились к информации о полномасштабной войне с Россией накануне вторжения? Готовились ли как-то заранее?

– Понимала, что весной все-таки что-то будет, поэтому уже 4 февраля 2022 года пошла в военкомат подписывать контракт. И помню, что 24 февраля, в 6:30 утра, я уже звонила по телефону в военкомат и спрашивала, куда и когда ехать.

– Родные не пытались отговорить?

– Когда решила подписывать контракт на военную службу, конечно, семье ничего не говорила, так как знала, что меня будут отговаривать и никто не поддержит такое решение, поэтому сделала это втихаря от родных. Первые недели они, конечно, плакали каждый день, но потом смирились с моим выбором. И сейчас очень мной гордятся.

– Была ли до этого какая-то специальная подготовка? Оружие в руках держали?

– Еще в школьные годы, а это 10-й и 11-й классы, вместо того чтобы изучать с девушками медицину, я пошла с ребятами на ДПЮ (Защита Отечества), где один раз в год наш преподаватель привозил автоматы АК-74, магазин и пачку патронов, чтобы мы изучали его тактико-технические характеристики, собирали и разбирали автомат на время и учились заряжать магазин.

– Почему решили стать именно минометчицей?

– Я хотела служить в боевом подразделении, а не в штабе сидеть. К тому же я просто непоседа, на одном месте долго не смогу сидеть, поэтому мне нужна такая работа, чтобы постоянно быть в динамике.

– Насколько на фронте вам помогает хорошая физическая подготовка?

– Физическая подготовка нужна как никогда, для выполнения многих задач необходима физическая выдержка, поэтому тренировки нужны всем и всегда.

– На фотографиях вы такая хрупкая, поэтому интересно, сколько весит ваше оружие и какую наибольшую дистанцию с ним приходилось преодолевать?

– Знаете, больше всего весят амуниция и дополнительный боекомплект. А дистанция была разной. Многие факторы влияют на преодоление большой дистанции, поэтому здесь сложно конкретно сказать.

– Были ли у вас за время службы ранения и как быстро возвращались к побратимам?

– К счастью, ранений не было.

– В каких горячих точках пришлось побывать?

– Могу сказать, что это везде в Донецкой области, где мы воевали.

– Какой быт на фронте? Где приходилось жить? К чему было привыкнуть тяжелее всего?

– Много где жили. Чаще условий просто нет, поэтому все делали своими руками, обустраивали самое необходимое для того, чтобы было где спать, где приготовить поесть и т. д. Я быстро адаптируюсь к любым условиям, поэтому несколько дней хватало, чтобы привыкнуть к новому месту жительства, как мы говорим: "Где бросил рюкзак, там и дом".

– Что помогает вам держаться в самые трудные моменты? Возможно, есть какое-нибудь занятие, которое вас успокаивает или, наоборот, бодрит?

– Помогают держаться воспоминания о родных и близких. Это придает силы. А успокаивает меня чистка оружия.

– У вас позывной "Хулиганка", почему именно такой выбор?

– Так меня назвал начальник разведки 24 февраля, когда мы работали в одном кабинете. И этот позывной так и закрепился. И когда перешла в новое подразделение, все тоже называли только так.

– Из общения с девушками-военными знаю, что, к сожалению, не все серьезно воспринимают женщин в армии. Приходилось ли вам как-то доказывать, что умеете воевать не хуже ребят?

– Дискриминация в армии в отношении женщин присутствует, но сейчас девушки все больше доказывают, что мы не такой уж и слабый пол, а в некоторых моментах даже сильнее. И со временем с нами будут считаться на одном уровне с мужчинами.

– Когда возвращаетесь с фронта, в чем самый большой контраст?

– Люди. Это самый большой контраст. Трудно вливаться в гражданское население, трудно общаться с живущими в мирном Киеве и даже не задумывающимися о том, что на расстоянии 700 километров от столицы совсем другая жизнь. Поэтому при ротации уже не можешь найти свое место и хочешь вернуться назад, на боевые, как бы это ни звучало.

– Мне кажется, где бы ни находилась женщина, она все равно пытается следить за собой. На фотографиях наши военные – все ухоженные красавицы, несмотря на очень сложные условия. Есть ли время на уход или даже косметику во время войны?

– Когда появляется время и возможность на личную гигиену – это рай! Обычно это были просто влажные салфетки или сухой душ. И этого хватало. Особого желания пользоваться косметикой не было, ведь это не практично.

– Какое впечатление о враге сложилось за время службы? Много писалось и говорилось о том, что они плохо обучены, руководство никакое. А сейчас подавляющее большинство – чмобики. Может, приходилось видеть, разговаривать с пленными, что они рассказывают?

– Многое гражданским о враге не говорят, да и знать им этого о нем не нужно. А мое мнение и впечатление о них не изменилось и никогда не изменится, даже после нашей победы. Ненависть к этому народу возникла еще в 2014 году. Хотя тогда я еще была старшеклассницей, но уже ясно понимала, кто они и что добра от них не дождешься.

А теперь, после полномасштабного вторжения и всех их преступлений, я в очередной раз убедилась в своем мнении о них и никогда не откажусь от своей позиции уничтожать врага, который принес в наш дом столько смертей, боли и горя.

– Понимаю, что это болезненный вопрос, но недавно мы увидели видео казни военного ВСУ. Писали, что таким образом враг пытается запугать наших бойцов, давит психологически. Но какой действительно эффект вызывают эти зверства и такие видео у украинских защитников и защитниц?

– Это очередные провокации и попытки сломить наш боевой дух и поселить в наших мыслях неуверенность в ВСУ. Но мы ведь понимаем, что у них ничего не получится.

– Думаю, что у всех нас есть свой план после победы. Что вы хотели бы сделать в первую очередь?

– Прежде всего – это приехать к родным. И не заглянуть на один-два дня, а побыть с ними хотя бы неделю или две. А потом уже в наш Крым – на море.

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