Поджоги на железной дороге, открытие Олимпиады на грани провала и финал за 2 миллиона: происходившее в Париже в день открытия Игр-2024

Это было по-французски – с драмой, интригой, провокативно, где-то на грани провала, но одновременно изящно, эмоционально, со вкусом и невероятной концовкой, соединившей в себе Эйфелеву башню, отлет олимпийского огня и роскошный голос Селин Дион. Именно такое впечатление произвело открытие летних Олимпийских игр-2024 в Париже, когда вы находились на месте событий.

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На самом деле церемония еще до своего начала вызвала немало споров, ведь организаторы пошли против истории и забрали ее с традиционного стадиона на Сену и ее берега с большим количеством музеев и памятников архитектуры. Это был очень амбициозный и одновременно рискованный замысел режиссера и актера Томас Жоли. Ведь с одной стороны он и его команда добавили шоу масштаба и локаций, которые не нуждаются в лишних декорациях – обо всем позаботилась природа и история.

А с другой стороны – такая территория церемонии придавала трудности в организации, в том числе и безопасности. Ведь одно дело – окружить и перекрыть все выходы на стадион, а другое – центр Парижа с обеих сторон от Сены.

А поскольку в Париже сильно боятся терактов во время топовых соревнований четырехлетия, то именно безопасность беспокоила служителей правопорядка и спецслужбы больше всего. Они были категорически против столь рискованного сценария. Криминолог Ален Бауэр даже назвал замысел криминальным безумием.

Но возможность войти в историю Игр еще до официального начала соревнований понравилась руководству страны, поэтому именно Сена стала главной площадкой открытия. И примерно за неделю до церемонии центр французской столицы стали обносить металлическими заграждениями. А три станции метро временно пришлось закрыть – ни тебе Лувра, ни сада Тюильри.

Мы попали в район известнейшего музея мира накануне открытия – 25 июля и вынуждены были только выглядывать из-за заборов. Всюду дежурили наряды полиции – и обычной, и конной, и военные, которые терпеливо объясняли туристам, заполонившим город, почему они не могут сделать несколько десятков селфи именно в том месте.

В день церемонии, по официальным данным, набережную Сены патрулировали более 45 тысяч полицейских и офицеров, 10 тысяч солдат и 20 тысяч частных охранников, но неприятности начались в другом месте, едва не создав транспортный коллапс.

Утром 26 июля неизвестные совершили теракты на железной дороге – на Атлантической, Северной и Восточной скоростных магистралях было зафиксировано три пожара. Это значительно усложнило движение поездов в том числе на вокзале Монпарнас в Париже, RER сильно задерживались и кое-где меняли маршруты прямо на станциях, поэтому пассажирам приходилось прыгать из одного поезда в другой, затем снова выходить и ждать новой информации.

А вечером ко всему этому свой характер показала погода. Буквально за полчаса до церемонии открытия в Париже начал накрапать дождь, сильно допустивший вскоре после начала парада двигавшихся Сеной на лодках атлетов, которых до этого тщательно проверяли на наличие взрывчатки и других опасных предметов.

И как мы поняли из отзывов спортсменов, несмотря на дождь, они получили огромное удовольствие от такой водной прогулки. На финальное место сбора у Эйфелевой башни они приходили в хорошем настроении, приплясывая и поздравляя зрителей. Особенно горячо было на импровизированной танцплощадке, когда раздалось попурри из хитов 90-х и начала 2000-х, то есть песни детства большинства атлетов.

Но из-за того, что дождь усиливался и в какой-то момент превратился в ливень, некоторые журналисты начали складывать свои ноутбуки и покидать трибуны. Как и небольшое количество зрителей. Украина должна была плыть под 193 номером и было опасение, что их дождутся только самые выносливые и насквозь промокшие. Но зрители мужественно сидели, несмотря на ливень. К тому же организаторы позаботились и зрителям без зонтов начали раздавать специальные дождевики.

На протяжении всего открытия над центром Парижа кружили вертолеты

Если не считаться с надоедливым дождем, то французы совершили интересное и яркое открытие, на ходу ведя борьбу с погодой. В шоу переплеталось культурное наследие прошлого, в том числе самые известные полотна Лувра во главе с Мона Лизой, которое дерзко похитили, но вернули в 1911 году. Из звезд больше всего повезло Леди Газе, успевшей отыграть свой черно-розовый номер без ливня.

Однажды очень цепляли посилия о солидарности, которые автоматически ассоциировались с Украиной и отсутствием на Олимпиаде стран-агрессоров, хотя одиноких нейтральных спортсменов все же допустили. Но во время парада нашу команду приветствовали очень тепло. США и хозяева соревнований французы, конечно, собрали гораздо больше оваций, но это было прогнозировано.

Но главным украшением открытия в Париже стала его концовка. Финальный этап эстафеты олимпийского огня начал чемпион мира по футболу Зинедин Зидан, которого не только зрители, но и атлеты встретили как бога. И легенда в стильном костюме наклонялась и давила руки всем желающим.

Затем настал черед теннисного бога "Ролан Гаррос" Рафаэля Надаля из Испании, мощной американки Серены Уильямс в роскошном красном платье и некогда безудержного легкоатлета из США Карла Льюиса. Они везли огонь на катере и в какой-то момент показалось, что Сирену немного покачало. Из известных французов огонь также несли баскетболист Тони Паркер и теннисистка Амели Моресмо.

Но развязка наступила, когда легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер зажгли олимпийский огонь, оказавшийся воздушным шаром и поднявшийся в дождливое небо. И в то же время на нижнем этаже Эйфелевой башни в огне софитов появилась тяжелобольная, но как всегда невероятная Селин Дион и выполнила "L'hymne à l'amour".

Это был потрясающий финал, исправивший и зачертивший все недостатки церемонии. Промокшие с ног до головы зрители, ведь даже дождевики не защищали на 100%, в мгновение ока забыли обо всех неудобствах, когда слышали волшебный и проницательный голос Селин и провожая глазами золотистый шар. СМИ сообщали, что выступление Дион заплатили 2 миллиона долларов, но это того стоило.

"Они приберегли лучше всего напоследок. Какое трогательное возвращение!", - заметил один из зрителей и был абсолютный прав. После стресса из-за транспорта и перекрытого города, четырех часов дождя и мокрых кроссовок ты как очарованный наслаждался этим моментом и покидал трибуны со счастливой улыбкой и мыслью, что эта Олимпиада нас всех еще удивит.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что флаг Украины на Олимпиаде отказался от соревнований в Сене и проживает отдельно от жены.

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