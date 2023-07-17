Мы, спортивные журналисты, часто пишем о командах, рассказываем об игроках и их достижениях, о тренерах, президентах клубов.

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Редко в центре нашего внимания оказываются менеджеры команд. А ведь они – соучастники успехов коллектива и так же переживают постигающие неудачи. От них во многом зависит успешное выступление команды, в которой они работают.

Сегодня поговорим о спортивном менеджере с большим стажем. С ним я хорошо знаком уже много лет.

С Георгием Джангиряном меня познакомило регби. Он был студентом, я – спортивным журналистом, и вместе мы играли в столичном "Спартаке". Выигрывали медали чемпионата Украины, успешно выступали на всесоюзной арене в различных турнирах.

Я с регби "завязал" в 1976-м, в 34 года, будучи мастером спорта. Мой последний матч был международным, в Киеве, с румынским клубом "Гривица Рошеу" из города Бакэу. Георгий же, становившийся чемпионом Еревана по боксу, помоложе меня и продолжал успешно играть еще несколько лет. А затем травма заставила его прекратить карьеру регбиста.

С регби, игрой, которую миру подарили англичане, Джангирян не расстался. Обладая хорошими организаторскими навыками, он стал менеджером "Спартака", который затем был переименован в "Авиатор".

Работая в штате команды, Георгий внес много изменений в ее жизнь. Значительно увеличилось количество подготовительных сборов, улучшились условия для тренировок, обеспечение формой. Также "Авиатор" пополнился хорошими игроками.

В итоге киевская регбийная команда стала одной из ведущих на всесоюзной арене. Становился чемпионом, бронзовым призером, завоевывал Кубок, ведущие игроки "Авиатора" – Гоняный, Слюсарь, Шеверев, Бобров – регулярно вызывались в сборную страны. Регбийный "Авиатор" по итогам спортивного года несколько раз входил в пятерку самых популярных команд Украины наряду с футбольным "Динамо", гандбольным "Спартаком", хоккейным "Соколом", баскетбольным "Будивельныком".

Матчи "Авиатора" собирали на стадионе "Спартак" полные трибуны, а прямой эфир транслировался по всеукраинскому телевидению.

Прослышав, что в регбийном "Авиаторе" работает хороший профессиональный менеджер, главный тренер хоккейного "Сокола" Анатолий Богданов сделал Георгию Джангиряну предложение, от которого тот не отказался.

И в хоккейном клубе за годы работы Джангирян сделал немало. В том, что "Сокол" успешно выступал в высшей лиге, частенько портил настроение ведущим клубам и в итоге стал бронзовым призером чемпионата СССР, есть и частичка работы менеджера команды. Ребята любили и уважали Джангиряна, который всегда шел им навстречу, стараясь выполнить все их просьбы и решить проблемы, которых было всегда достаточно.

Игроки "Сокола" приглашались в сборные бывшего "великого и могучего", в НХЛ. Киевляне выигрывали международные турниры. Национальная сборная Украины в свое время выступала в элитном дивизионе чемпионата мира.

Поработал Георгий несколько лет и в баскетбольном "Будивельныке", главным тренером которого был Зураб Хромаев. Матчи флагмана украинского баскетбола, в котором выступали Александр Волков, Владимир Ткаченко, Александр Сальников, Александр Белостенный, всегда собирали во Дворце спорта полные трибуны. Киевляне подарили своим поклонникам "серебро" чемпионата бывшего СССР, а также победы на международной арене.

Но в один из дней Джангирян решил, что с многолетней работой спортивным менеджером пора заканчивать. И серьезно занялся бизнесом. И на этом поприще дела пошли у него очень успешно.

Но мучила ностальгия по регби, своей первой спортивной любви. Регбийная семья избрала его президентом федерации страны, учитывая его богатый менеджерский опыт. Возглавляя ФРУ, Джангирян много сделал для развития и популяризации в стране регби, вкладывая много своих личных средств в любимую игру. Увеличилось количество городов, в которых парни и девушки взяли в руки овальный мяч. Матчи чемпионата Украины по регби-15 и регби-7, розыгрыша Кубка страны, детских турниров проходили на хороших стадионах, со зрителями на трибунах.

Большой популярностью регби пользовалось в Киеве, Харькове, Одессе, Львове. Игра была в центре внимания украинских СМИ и телевидения. Киев принимал турнир европейских регбийных сборных – представителей видов спорта, которые на то время еще не входили в программу Олимпийских игр. Затем регби-7 было включено в программу Игр в Рио-2016 и Токио-2020. И награды там оспаривали как мужские, так и женские команды.

Руководство Международной федерации регби, присутствовавшее на киевском турнире, дало высокую оценку его организации. Национальные сборные Украины, мужские и женские, довольно успешно выступали на европейской арене. Плодотворная, профессиональная работа президента ФРУ не осталась незамеченной. Георгий Вартанович стал заслуженным работником физической культуры и спорта Украины, а также членом НОК.

Лет пять назад Джангирян принял для себя довольно нелегкое решение покинуть пост президента ФРУ, решив, что его более молодой преемник, которого он см же рекомендовал, сможет сделать для украинского регби больше, чем он. Увы, надежды Георгия Вартановича не оправдались, он ошибся в выборе кандидатуры…

Регби теряет свои позиции и в Украине, и на европейской арене. И это болезненно переживает Джангирян, теперь уже как почетный президент ФРУ стараясь помочь своему детищу, которому в свое время отдал много сил.

Выскажу и я свое мнение – нескоро появится новый Джангирян, которого многие называют "крестным отцом" украинского регби. Хотелось бы мне ошибиться…