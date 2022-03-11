Подкопаева жестко ответила на угрозы российского тренера, намекнувшего на ядерную бомбу

Елена Павлова
Другие виды спорта
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Подкопаева жестко ответила на угрозы российского тренера, намекнувшего на ядерную бомбу
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Двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева жестко ответила на угрозы тренера сборной России по спортивной гимнастике в адрес президента Международной федерации (FIG). Легендарная украинская гимнастка считает, что намеки Марины Ульянкиной на ядерную бомбу лишний раз подтверждают, что спортсменам РФ не место на соревнованиях.

Так, после отстранение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия в любых соревнованиях Международной федерации гимнастики Ульянкина вспомнила о ядерных ударах по японским городам в 1945 году и намекнула на новые, поскольку президентом FIG является японский бизнесмен Моринари Ватанабе.

Марина Ульянкина напомнила японскому президенту FIG про ядерную бомбардировку
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Последствия ядерной бомбардировки в Хиросиме.

"Надо напомнить Ватанабе – Хиросиму и Нагасаки", – написала российская тренерша на странице Вконтакте.

Подкопаеву возмутила такая наглость российского тренера, когда солдаты ее страны убивают мирных жителей Украины. Свой ответ известная гимнастка из Донецка разместила на странице в Instagram.

Подкопаева c украинским флагом

"В то время как Россия бомбит женщин и детей в Украине, российский тренер по спортивной гимнастике угрожает гимнастическому сообществу ядерной бомбой. Это еще раз показывает, почему российских спортсменов нужно отстранить от всех международных турниров и соревнований", – написала Подкопаева.

Лилия Подкопаева приняла участие в торжествах к 30-летию НОК

Ранее также российский гимнаст устроил провокацию с символикой оккупантов после турнира, который выиграл украинец. На церемонию награждения Иван Куляк вышел с латинской буквой Z, которую наносят на военную технику оккупантов РФ.

Иван Куляк на награждении
Даниэла Батрона отказалась стоять рядом с россиянками .

После этого, как сообщал OBOZREVATEL, в России начали обвинять украинцев в вызывающем поведении и нежелании подниматься на один пьедестал со спортсменами РФ.

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