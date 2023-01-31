''Поддавайся ботоксному карлику. Фу!'' Чемпиона ОИ, ради Z-митинга пропустившего гонку, поставили на место в сети

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отметился невероятно лицемерным повторением нарратива кремлевской пропаганды о спорте вне политики из-за условий допуска российских спортсменов к Играм-2024. В ответ лыжник получил порцию заслуженного хейта в сети, где болельщики ему напомнили об участии в Z-концерте 18 марта в Лужниках.

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"Хочется соревноваться со всеми спортсменами. Все‑таки спорт должен каким‑то образом идти в другом направлении. Здесь не должно быть никакой политики, спортсмены должны объединяться", – сказал Большунов в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Читатели портала Sports.ru напомнили ему о том, что ради участия в митинге на поддержку войны в Украине тот даже пропустил гонку. Кроме того, лыжник призвали уволиться из Росгвардии.

"Нет предела большуновскому лицемерию", "А что же вы, Александр, на политические акции тогда ходили?", "Отрицание и гнев проходят, это уже хорошо, смотрим дальше", "Большунов пусть для начала из Росгвардии уйдет. Или он думает, что с таким местом работы ему кто-то в Европе визу даст", "Спортсмены должны объединиться и вместе осудить плешивого тирана", "Росгвардеец Большунов, получающий деньги с налогов и немалые, ходящий на зет-митинги и концерты, вспомнил, что спорт вне политики, фантастический персонаж", "Ты когда в Луже зиговал, не думал о политике. Соревнуйся с ботоксным карликом, точнее поддавайся. Фу..." – пишут в комментариях.

Напомним, накануне МОК заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский обратился к французскому коллеге Эммануэлю Макрону со словами о невозможности участия представителей страны-агрессора на ОИ в Париже.

А американский боец ММА и фанат диктатора Владимира Путина Джефф Монсон назвал условия МОК пощечиной российскому спорту. В свою очередь двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева назвала издевательством условия для допуска спортсменов из РФ к участию в Играх 2024 года в Париже.

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