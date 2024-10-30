Олимпийская чемпионка Светлана Журова выдвинула нелепое требование к президенту Международной федерации легкой атлетике (World Athletics) Себастьяну Коу. Депутатка Государственной думы и приспешница диктаторского режима Владимира Путина призвала британца вернуть "золото" Игр-80, которое тот завоевал в Москве, из-за его категоричной позиции против страны-агрессорки.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу Metaratings.ru. Бывшая конькобежка возмутилась последним заявлением Коу, который пообещал не допускать российских легкоатлетов к международным турниром даже в нейтральном статусе, и обвинила его в уничтожении спорта РФ.

"Коу последователен в своих заявлениях. Это позиция англо-саксонского мира. С другой стороны, Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве. Почему он об этом забывает? Забывает о том, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого, не сдаст медали. Мне очень жаль российскую легкую атлетику. Коу хочет отстрелить нашу лёгкую атлетику, убить ее, а это очень медалеемкий вид спорта", – сказала Журова.

Любопытно, что Коу участвовал в Играх-80, несмотря на бойкот московской Олимпиады со стороны западных стран, за что его в СССР возвели в ранг героя. Об этом ярая фанатка войны против Украины "забыла". Британец является одним из главных претендентов на пост нового президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщал OBOZ.UA, российская легкоатлетка Мария Ласицкене выступила категорически против прихода главы World Athletics Себастьяна Коу на пост президента МОК.

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