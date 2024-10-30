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"Почему он об этом забывает?" В РФ у британского чемпиона ОИ потребовали вернуть "золото" Олимпиады-80 в Москве

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
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'Почему он об этом забывает?' В РФ у британского чемпиона ОИ потребовали вернуть 'золото' Олимпиады-80 в Москве

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выдвинула нелепое требование к президенту Международной федерации легкой атлетике (World Athletics) Себастьяну Коу. Депутатка Государственной думы и приспешница диктаторского режима Владимира Путина призвала британца вернуть "золото" Игр-80, которое тот завоевал в Москве, из-за его категоричной позиции против страны-агрессорки.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу Metaratings.ru. Бывшая конькобежка возмутилась последним заявлением Коу, который пообещал не допускать российских легкоатлетов к международным турниром даже в нейтральном статусе, и обвинила его в уничтожении спорта РФ.

"Почему он об этом забывает?" В РФ у британского чемпиона ОИ потребовали вернуть "золото" Олимпиады-80 в Москве
"Почему он об этом забывает?" В РФ у британского чемпиона ОИ потребовали вернуть "золото" Олимпиады-80 в Москве

"Коу последователен в своих заявлениях. Это позиция англо-саксонского мира. С другой стороны, Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве. Почему он об этом забывает? Забывает о том, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980. Но он не сделает этого, не сдаст медали. Мне очень жаль российскую легкую атлетику. Коу хочет отстрелить нашу лёгкую атлетику, убить ее, а это очень медалеемкий вид спорта", – сказала Журова.

"Почему он об этом забывает?" В РФ у британского чемпиона ОИ потребовали вернуть "золото" Олимпиады-80 в Москве

Любопытно, что Коу участвовал в Играх-80, несмотря на бойкот московской Олимпиады со стороны западных стран, за что его в СССР возвели в ранг героя. Об этом ярая фанатка войны против Украины "забыла". Британец является одним из главных претендентов на пост нового президента Международного олимпийского комитета (МОК).

"Почему он об этом забывает?" В РФ у британского чемпиона ОИ потребовали вернуть "золото" Олимпиады-80 в Москве

Как сообщал OBOZ.UA, российская легкоатлетка Мария Ласицкене выступила категорически против прихода главы World Athletics Себастьяна Коу на пост президента МОК.

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