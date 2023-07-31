'Почему кто-то должен быть лучше?' Чемпионка ОИ из РФ возмутилась допуском Харлан на Олимпиаду и призвала Россию уйти из МОК

Трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова пришла в ярость из-за допуска украинской фехтовальщицы Ольги Харлан на Игры-2024 в Париже после скандала на чемпионате мира в Милане. Бывшая рапиристка также призвала Россию выйти из Международного олимпийского комитета (МОК).

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Об этом Горохова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Девятикратная чемпионка мира обвинила МОК в том, что организация выступает за "нежное отношение к украинским спортсменам", а также якобы вмешивается в деятельность международных федераций.

"МОК выступает за более нежное отношение к украинским спортсменам. Однако все должны быть равны, почему кто-то должен быть лучше? Зачем он вмешивается в эти дела? Есть федерации, которые живут по своим правилам. Однако МОК начинает вмешиваться, требовать пересмотра, и смысла бороться с ним я не вижу – какую команду дадут, так они и голосуют, там нет никакой логики. Надо вообще уходить из МОК, заканчивать розыгрыш деревянных медалей и спорить, кого допускать, а кого – нет. Делать там нечего", – сказала Горохова.

Напомним, Ольга Харна отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после матча 1/32 финала ЧМ. Это взбесило соперницу украинки, которая устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

После общественного резонанса международная федерация отменила наказание нашей спортсменки на первенстве, а также внесла изменения в правила проведения боев.

Это решение вызвало настоящую истерику в России. Чемпионка ОИ Яна Егорян в буквальном смысле изошла желчью в адрес Харлан, а чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен назвала Ольгу ненормальной.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по фехтованию во главе с Ольгой Харлан вошла в топ-4 чемпионата мира в Милане.

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