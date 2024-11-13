'Почему к Израилю-то никаких вопросов?' В России закатили истерику из-за случившегося на Олимпиаде-2024

Российская бронзовая призерка Сочи-2014 в сноуборде Алена Заварзина заявила, что эпопея с участием россиян на Олимпийских играх в Париже была "мрачной". 35-летняя уроженка Новосибирска призналась, что случившееся на Играх во Франции, в частности то, как допускали атлетов из РФ на ОИ-2024, принесло ей много боли.

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Российская сноубордистка возмутилась тем, что к Олимпиаде-2024 допустили Израиль, который якобы как и Россия является воюющей страной.

"Это было мрачно. Обидно и больно за ребят. Мне жалко, что целое поколение будет по-спортивному ущербным – без международных стартов. И я сейчас накину на вентилятор, но почему к Израилю-то никаких вопрос по участию в Олимпиаде не было?" – устроила истерику Заварзина.

Спортсменка предложила больше "не притворяться, что Олимпийские игры – это про справедливость или "быстрее, выше, сильнее".

"Это спорт-интертеймент. Это развлечение, это национализм, это sport-washing – двигатель экономики и имиджа страны, это в частных случаях социальный лифт, это большие пиар-компании американских спортсменов-суперзвезд типа Симоны Байлс", – добавила россиянка.

На Олимпиаде в Париже в 2024 году под нейтральным статусом участвовало 15 российских спортсменов. Эти атлеты выступали под аббревиатурой "AIN" (Individual Neutral Athletes), и для них был разработан нейтральный флаг, а также короткий инструментальный гимн вместо традиционного гимна. Основные дисциплины, в которых россияне получили разрешение на участие, включали шоссейный велоспорт, гимнастику, тяжёлую атлетику и борьбу.

Нейтральные атлеты из РФ сумели завоевать несколько наград:

Золотую медаль в мужских прыжках на батуте, которую выиграл Иван Литвинович. Две серебряные медали: одну в женских прыжках на батуте, которую завоевала Виялета Бардзиловская, и другую в одиночных заплывах на веслах (мужчины), завоеванную Евгением Залатым. Бронзовую медаль в мужской тяжелой атлетике (категория до 102 кг), которую получил Евгений Циханцов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российская лыжница Вероника Степанова, чей интеллект сравнивали со стиральной машинкой, возмутилась поездкой спортсменов из РФ на Олимпиаду-2024.

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