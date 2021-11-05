"В Украине дрался за 1500 гривен в ресторане": восходящая звезда ММА Донченко танцует брейкданс и говорит на французском

6 ноября в Киеве пройдет турнир Mad Cage от B1 Promotions, в рамках которого свой четвертый бой в MMA проведет двукратный победитель Кубка Европы и чемпион мира по кикбоксингу Даниил Донченко, который считается восходящей звездой смешанных единоборств в Украине и в скором времени намерен попасть в UFC.

В разговоре с OBOZREVATEL Даниил рассказал про свой путь в MMА, тренировки и выживание в Таиланде, а также про лучших бойцов UFC и скандальную медийность Конора Макгрегора.

– Мой последний бой был в сентябре, потом чего участвовал в Кубке мира по кикбоксингу. За время подготовки я улучшал свои навыки борьбы, но и про ударку не забывал. Мой соперник, бразилец Густаво Вурлитцер, борец. Он будет стараться прижать меня к сетке, перевести, сделать болевой и финишировать добиванием. Моя задача – словить его, может быть, на болевой или попасть в стойке. Я проходил подготовку, защищался, подтягивал свою борьбу.

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– Вам 20. Это не рано для смешанных единоборств? Ведь сейчас очень много бойцов, которые на ходу после 30-ти, а некоторые и после 40, как Федор Емельяненко, который недавно одержал очередную победу.

– Я начал немного раньше карьеру в ММА, потом много выступал по кикбоксингу. Я думаю, что 20 лет – это расцвет сил. И если правильно будут вести, организовывать тренировки, обеспечивать врачей и финансировать, то это как раз тот возраст, с которого надо начинать, когда очень много энергии, сил, мотивации и организм восстанавливается намного быстрее.

– В любом профессиональном спорте тяжело загадывать из-за травм, но до какого возраста в ММА боец находится в оптимальной форме и может бороться за самые высокие позиции?

– Как по мне, это 34 года. Думаю, что в 30 у меня будет такой хороший пик, подержу уровень до 34-х, потому что потом начнется спад. Но тяжеловесы, которые не гоняют вес могут и дольше оставаться в топе. Федор Емельяненко и в 45 показывает крутые результаты. Но чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову сейчас 33 года, и он уже завершил карьеру. Дастину Порье – 32. И большинству бойцов, которые на верхушке рейтингов, сейчас чуть более 30-ти. Они могут еще несколько лет выступать, удерживая свои позиции.

– Кстати, Емельяненко дрался совсем недавно. Какое впечатление от его боя, поскольку некоторые уже начали отправлять его на пенсию.

– Я не знаю, кто мог списывать Федора со счетов. Это человек, у которого есть динамит в руках. И на любом этапе своей карьеры он будет опасен для соперников. В этом бою Емельяненко был действительно хорош. Держал удар и в нужный момент хорошо подловил Джонсона.

– На кого равняетесь из известных топовых бойцов? Может быть, берете что-то для себя из их арсенала?

– Мой любимый боец в UFC – это гаваец Макс Холлоуэй, который выступает в категории до 66 кг. У него очень крутая школа бокса, хотя владеет смешанными единоборствами. Он постоянно прессингует и выбрасывает огромное количество ударов – в последнем бою попал 445. У него очень хорошая защита от проходов, интересные кики ногами. Но и в борьбе он может накрутить разные болевые и сабмишины. Второй фаворит – Исраэль Адесанья, который ближе мне по стилю. Титулованный боец в кикбоксинге, который грамотно подстроил себя под MMA и стал чемпионом.

– Вам как ударнику ближе похожие бойцы.

– Да, но это не значит, что я не люблю смотреть бои того же Хабиба, хотя многие говорят, что он скучно дерется. Но когда я смотрю, как он борется, забирает позиции, прижимает, мне это очень интересно. Наш Ярослав Амосов самбист, но у него ударка на очень хорошем уровне и за боями очень интересно наблюдать.

– Ранее в смешанных единодоборствах постоянно шли споры, кто сильнее – ударники или борцы. Что думаете по этому поводу?

– Мне кажется, что этот вопрос был актуален еще лет пять назад. Но сейчас в мире MMA наступает эра элитных универсальных бойцов, которые хороши во всем. И яркий представитель таких бойцов – чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра. Он реально опасен и в стойке, и на полу. И с такими бойцами сложнее всего, потому что нужно думать, где же с ним лучше драться, ведь он везде хорош.

– Что реально нужно для того, чтобы попасть именно в UFC? Достаточно быть просто хорошим бойцом или нужно показать себя отличным шоуменом, где-то актером?

– Во, первых это положительный рекорд боев. Хотя поражение сейчас – это уже не так важно. Главное, чтобы были уверенные победы над именитыми и опытными соперниками. Быстрее туда можно попасть благодаря яркому стилю ведения боя. Другой способ, которым пошел Хабиб, выигрывать у всех подряд. Также нужен хорошо подвешенный язык, трешток и медийность. Еще хорошо, когда у тебя есть своя фан-база. Допустим, я был моделью, имею много подписчиков в Instagram и стал бойцом хорошего уровня. Тогда я буду намного интереснее UFC, чем такой же боец, но без миллиона фоловеров.

– Украинские бойцы как-то не очень любят трешток, наверное, сказывается еще старое воспитание. А вы готовы в случае необходимости давать кровавые обещания?

– Я, конечно, не буду говорить, что вырву глаза и съем детей. Но когда мы говорим друг другу перед боем, мол, я нокаутирую тебя или задушу, то автоматически заставляем верить в это себя и всех остальных людей, как бы притягивая к себе этот момент. Когда тебе и правда удается выполнить обещанное, все такие: "Вау, он же говорил". И к тебе еще больше внимания. Конечно, не всегда все идет по плану, но без ошибок – никуда.

– Среди звезд MMA немало бойцов с непростым характером. Тот же Конор Макгрегор, то на кого-то накинулся, то избил старика в баре. Насколько это потом отражается на репутации самого бойца и смешанных единоборств в целом?

– Просто после этого большему количеству людей он не нравится, но от этого его бои меньше смотреть не будут. Они теперь будут их смотреть, чтобы его побили. Такие выходки наоборот дают ему медийность. Возможно, никто дедушку не бил, а это было спланировано. Он не дает о себе забывать. Да, он любит выпить и потом может подраться. Я сам алкоголь не употребляю, но если бы накачивался, как Конор, то, может быть, тоже дрался, я этого не знаю (смеется).

– У каждого известно бойца есть прозвище, которое со временем может превратиться в свой бренд. Вас уже как-то называют?

– Хорошие прозвища, как "Ковбой" у Серроне или "Благословенный" у Холлоуэя, придумывали их фанаты или друзья. На данный момент такого прозвища, которое оглашают при выходе на бой, у меня пока нет. Но друзья и ребята, с которыми я тренируюсь, называют меня "Боевым хомяком". Это пошло еще с Таиланда. И сходство есть. Когда я гоняю вес, лицо худое, а потом появляются щеки. К тому же во время сгонки мне нельзя сладкое или снеки. Но я каждый день покупаю их и откладываю, и у меня уже полный чемодан шоколадок. Я как хомяк все собираю за щеки.

– Есть план по попаданию в UFC, условно говоря, к 27 годам?

– До конца разработанного нет, но с правильными тренировками и подходом, думаю, попадем туда раньше, чем к 27 годам.

– А как вообще вы пришли в единоборства?

– В 11 лет мама отвела меня на дзюдо, чтобы не сидел дома. К тому же мы тогда переехали в новый город, новая школа, налаживание отношений, я устраивал свои бойкоты. Говорил родителям, что пока не вернете меня обратно, учится не буду и так и делал – все знал, но отказывался отвечать. А когда вернулись в прежний город, то я записался в секцию фри-файта. На первых соревнованиях думал, зачем оно мне надо, потом начал набираться опыта, контролировать эмоции. Бои дают уверенность не только в ринге, но и за его пределами.

– Как отреагировали родители?

– Помню, как в 10 классе родители начали понимать, что я двигаюсь в сторону профессионального спорта и сказали: "Ты думай, надо же зарабатывать деньги головой". На что я ответил, что итак зарабатываю деньги головой, иногда получаю по ней (смеется). Продолжал заниматься, когда поступил в университет, но микс-файт не приносил мне денег. Тогда я решил полететь потренироваться в Таиланд на несколько месяцев, застрял там на полтора года, и это стало моей профессией.

В Таиланде я начал проводить профессиональные бои и получать за это деньги, хоть и очень мало. За счет этого я там выжил. А сейчас тренируюсь в Украине, и это профессия, которая мне действительно очень нравится.

– А на кого вы учились в университете?

– Я учился в КПИ на лингвиста французского языка. Поступал туда, потому что думал, что хорошо знаю французский, и это не будет мешать мне тренироваться. Но все оказалось не так. Потом улетел в Таиланд и все бросил, но думаю поступить куда-то заочно, чтобы было высшее образование.

Откуда знаю французский? В детстве, где-то с 6 до 16 лет каждое лето я ездил во Францию, жил в семье и параллельно учил язык. В том же Таиланде у меня были друзья-французы, марокканцы. Благодаря этому я познакомился и тренировался с чемпионкой Glory, а это лучшая лига в мире по кикбоксингу.

– К сожалению, в ведущих мировых промоушенах UFC и Bellator сейчас очень мало украинцев и достаточно много россиян. С чем это связано?

– Я думаю, это скоро измениться. Просто раньше у нас не было площадок, через которые мы можем зайти в UFC. Тогда как в России есть Fight Nights, M-1. Они делали бои и хороший рекорд своим ребятам, которые набирались опыта и подписывали контракты с потовыми промоушенами. Украинцев приглашали в Россию, но чтобы они там проиграли. Сейчас у нас формируется Mad Cage от B1 MMA. И я уверен, что это площадка, через которую мы зайдем в UFC, потому что она будет давать хорошую картинку и возможность ребятам делать себе рекорды.

– С каких гонораров стартуют бойцы в Украине?

– И за океаном, и в Украине боец может проводить свой первый бой за 300 долларов. А бывает и за бесплатно, чтобы подраться и записать победу к себе в рекорд. Думаю, что минимум 200-300 долларов, но бывало, что ребята дрались и за 1500 гривен. Когда я собирал деньги на поездку в Таиланд, то дрался в клетке в вечернем ресторане. У них была лицензия, все было законно, и нам платили 1500 гривен. Но ситуация по чуть-чуть улучшается.

– Какой у вас был самый большой гонорар за бой и на что вы его потратили?

– Именно за бой – 1000 долларов. Я его не особо и тратил, если честно. Все деньги за поединки я откладываю и в будущем буду куда-то инвестировать. У меня есть дополнительная прибыль от персональных тренировок. И на эти деньги я живу.

– Приходится применять свои навыки в повседневной жизни? На улице дрались?

– Последний раз дрался, наверное, в классе 9-м. После это никогда не было никакого рукоприкладства, а конфликтные моменты решаются словами. Сейчас, когда я нахожусь в Киеве, все сразу замечают, что у меня ухо поломано, и никто не конфликтует (смеется). Вот такой козырек в рукаве. И когда постоянные спарринги и выплескивается адреналин, то потом драться не хочется. Как человеку, который целый день готовит бургеры, потом их не хочется.

– А чем еще интересуетесь, помимо MMA? Чем занимаетесь в свободное время?

– Мне нравится брейкданс. Сейчас в основном смотрю, а раньше сам танцевал. Плюс люблю рыбалку. Конечно, я не такой профессиональный рыбак, как Ломаченко или Олег Малиновский, но мне нравится посидеть с удочкой или побросать спиннинг. В Таиланде мы ездили на платное озеро и там у меня был огромный сом за 60 кг. И еще такая длинная рыба арована. Если она ударит лбом, то человеку ломает кости.

Плюс люблю киберспорт. Когда собираемся с друзьями, то поиграть в UFC, Mortal Kombat или Call of Duty – это святое дело.