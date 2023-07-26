'Закрывала Машеньке глазки, потому что везде лежали трупы': мама чемпиона Европы вырвалась из Мариуполя под прицелом снайперов

Мама чемпиона Европы по прыжкам в воду Станислава Олиферчика встретила полномасштабное вторжение РФ в Мариуполе, где пережила самые страшные моменты в своей жизни. Светлана собирала снег, чтобы добыть воду, и закрывала дочке Маше глаза, чтобы она не видела лежавшие на улицах трупы.

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В разговоре с OBOZREVATEL Светлана Олиферчик вспомнила разбомбленную родительскую квартиру, выезд из города под прицелом снайперов и веру в украинский Мариуполь.

"Машенька была расстроена, что я не позволила папе приехать, Толя уже взял билет и говорит: "Я еду 25-го к вам". А я очень просила его не ехать. Говорю, что не нужно, очень опасно, снимают с поездов. На самом деле мы, как и многие в Мариуполе, думали, что все закончится очень быстро, как это было в 2014 году. Но было очень страшно", – рассказала Светлана.

Воды ни в их доме, ни в соседних не было, ее отключили. Но 8 марта в Мариуполе выпал спасительный снег.

"Я взяла совочек и ведро и пошла собирать с машин и лавочек снег. Что касается продуктов, то я сама по натуре крыса и у меня всегда есть запас. Всегда. И перед отъездом мужа и Стаса в Киев мы поехали и просто закупили продукты. Но было тяжело, потому что готовили на костре, а вокруг летят ракеты... Но, чтобы выжить, нужно было как-то кормить себя и ребенка", – вспомнила Светлана.

"А потом к нам еще пришла Толина сестра с племянником мужа. А воды нет, снега нет и дождь один раз прошел. А есть неподалеку родник, и Славик, племянник Толика, пошел за водой. А тут начался такой сильнейший обстрел, что Толина сестра просто стояла на коленях и молила Бога, чтобы он вернулся домой. И он вернулся, но очень много людей возле того родника погибло", – рассказала мариупольчанка.

Из-за безвыходной ситуации с водой Славику приходилось ходить к роднику и после того страшного обстрела, а вот Светлана выходила только к костру в подъезд – порезать, помешать: "К тому, что было там, страшно привыкнуть. Когда я выходила на улицу и видела возле своего подъезда танки и город в руинах, я просто не могла представить себе, что такое возможно".

Олиферчик призналась, что были такие моменты, когда они с дочерью буквально прощались друг с другом – настолько было страшно во время обстрелов.

"Там, где мы живем, был прилет. Мы сидели с Машей в коридоре, и в один момент очень сильно затрусило дом. Прилетело вскользь, но снесло восьмой и девятый этажи. Мужчины выбежали, не знаю, где они взяли огнетушители, но пожара, слава Богу, не было. Тем не менее это был ужас", – отметила мама чемпиона.

Родного дома Светланы, в котором жили ее родители, уже нет вообще. "Освободители" из РФ сначала его обстреляли, а в июне 2023 года и вовсе снесли, уничтожая доказательства своих преступлений.

"Когда в Мариуполе был сильнейший обстрел, пришла моя мама и говорит: "Дочечка, помоги нам". А я ответила, что не могу выйти (мама живет через дорогу), я не могла оставить Машу. По периметру дома уже стояли БТРы, а под моей лоджией – танки. А потом я пила чай при свечах у соседки и видела, как пылал балкон родительской квартиры. Но уже на ночь я никому ничего не сказала", – рассказала Олиферчик.

"А когда мама утром сообщила, что пойдет заберет документы на квартиру и папину историю болезни, я говорю: "Мам, не нужно никуда идти, там все сгорело". Она все-таки меня не послушала, дошла до гаражей и сама увидела, что все сгорело – и квартира, и документы, а теперь дом снесли вообще", – рассказала Светлана.

Однако совсем не уничтоженную квартиру женщина называет своей главной утратой.

"Это все ерунда. Самая большая потеря – это то, что я не смогла попрощаться с папой. Я всегда знала, что не будет рядом с ним моего сына, мужа, но то, что не будет рядом меня в такой тяжелый час... Если бы не война, мы б еще продлили ему жизнь, но в тех условиях..." – со слезами вспоминала Светлана.

Она рассказала, что папа все время хотел домой: "Мама его выведет, покажет балкон и говорит: "Мы дома, мы у Толи со Светой, вот фотографии Стаса, Маши". Папа умер за 7 часов до дня рождения Машеньки 12 октября".

На наш вопрос, почему родители не выехали, Светлана отметила, что они бы просто не смогли, потому что у папы была очень тяжелая болезнь – миелома крови. Он бы никуда не доехал.

"А так, как выезжали мы... Я вообще не понимаю, как мы вообще смогли выбраться. В тот день пришел наш родственник, он добирался до нас пешком, и сказал собираться. А мы в чем стояли, в том и пошли, вообще без вещей. Одни носки кинула и штаны Маше, потому что набирать вещи мы не могли. Как потом с ними идти? Тут бы хоть самим дойти. Это потом перевозчики доставили кое-какие вещи. Как они пахнут домом... Какие они родные..." – вспоминала Олиферчик.

Когда Светлана с дочерью вышла из дома, чтобы добраться до авто, которое находилось в другом месте, в городе шли бои.

"Я вообще не знаю, как мы дошли, потому что осколков было по колено. Машина нас ждала в другом месте. И все равно мы пробили скат, пока доехали до Белосарайской косы. И у нас вообще не было никаких коридоров, мы просто выехали. Мы не понимали, сможем доехать или нет", – рассказала Светлана.

"А когда Вова нас забрал и мы шли с Машей, там стояли военные, думаю, что чеченцы. Начался обстрел, меня трусило, Машу трусило, я взяла с собой маленькие иконки. И эти военные нам говорят, мол, заходим сюда. Я спрашиваю у Вовы, что нам делать. Он говорит: "Заходим, но не волнуйся". А он, когда шел за нами, то отдал им золотую монету и сказал, что идет за сестрой и племянницей и ему нужно вывезти нас в безопасное место", – вспомнила Олиферчик.

Поскольку Светлана никуда не выходила после осады Мариуполя российскими военными, то на момент своего выезда 20 марта даже не знала, что россияне сбросили авиабомбу на Драмтеатр, а жили они рядышком с ним.

"И когда мы подходили, Вова говорит: "Приготовься, сейчас будет Драмтеатр". А я стала растерянная: что это такое? От ответил, что его разбомбили вместе с людьми и детьми, которые там прятались. А еще у нас в каждом окне напротив церкви сидели снайперы. Мы шли, читали молитвы. Это был такой ужас! Представьте себе: идут мужчина и женщина с ребенком – и никто не знает, что у них в голове. Там же ж все такие – у них по лицам видно", – вспомнила свои мысли Светлана.

"А когда мы ехали по Приморскому бульвару, нашему любимому месту для прогулок, я закрывала Машеньке глазки, потому что везде лежали трупы. Это такой ужас! У ребенка начался псориаз, я вообще никогда такого не видела", – призналась Светлана.

Сейчас Маше уже 11 лет, но, по словам ее мамы, девочка часто плачет за дедушкой и хочет увидеть бабушку: "Маму я не видела с 20 марта 2022 года, когда мы вышли из Мариуполя. Уже 17 месяцев. А она говорит: "Я не доеду". Потому что у мамы скачет давление, а в дороге нужно провести от четырех суток. Но очень надеется дождаться нас. Я ей отвечаю, что обязательно дождется..."

Сейчас мама Светланы живет в ее с мужем квартире, и дочь не представляет, насколько тяжело было женщине ходить и видеть руины вместо своего родного дома, пока его не снесли.

"Я очень часто плачу... А что пришлось пережить Стасу и Толе – сыну и мужу. Они очень сильно похудели. Стас не мог тренироваться. Но сейчас он в отличной форме, пришел в себя. Он очень сильный, боец и обязательно справится со всем", – уверена мама спортсмена.

Сама Светлана называет себя спортсменом-любителем: "Мне бы поплавать, побегать, походить. А вот Машуньку так жалко, мы жили надеждой на новый бассейн в Мариуполе, как раз отремонтировали "Нептун". Столько любви в него вложили. И всего один раз Толя там провел тренировку со Стасом. И туда тоже попала бомба, теперь ничего нет", – отметила Олиферчик.

Естественно, в Мариуполе сейчас никто ничего не восстанавливает по-человечески: "Они ставят там цветные коробочки без котлованов, без ничего – просто для галочки и для кино".

После того как Светлане и Марии удалось выбраться из азовского города, они жили в Польше. В прошлом году приезжали на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапешт, получив массу эмоций. А затем вернулись в Украину, чтобы семья была вместе. И хотя Киев – это далеко не Мариуполь, ракетные атаки на столицу все равно выбивают из колеи.

"К войне невозможно привыкнуть. И в Киеве страшно, страшно за своего ребенка. Когда начинается тревога, то и меня сильно трусит, как там, и Машу тоже, она очень боится. Но мы все вместе. И так легче", – отмечает Олиферчик.

И несмотря на весь ужас, который пришлось пережить Светлане за месяц в осажденном и разбитом Мариуполе, Светлана не оставляет надежды туда вернуться: "Сейчас это невозможно. Но как только Мариуполь снова будет украинским, мы все поедем домой. Обязательно".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как мама чемпиона Европы по прыжкам в воду получила сообщение из Крыма и 4 суток выезжала из Украины.

А чемпион Европы из Мариуполя рассказал, как мама и 10-летняя сестра вырвались из ужаса.

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