Двукратная чемпионка ОИ по спортивной гимнастике Лидия Иванова выдала феерический бред о том, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт. Она призвала страну-агрессора выйти из Международного олимпийского комитета (МОК), который "просто так допустил" на Игры-2024 в Париже украинку Ольгу Харлан после отказа пожать руку Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

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Об этом Иванова заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Бывшая спортсменка добавила, что России "будет очень хорошо" после выхода из МОК, который "будет плакать" из-за решения РФ. Она назвала безобразием поведение Харлан и решение МОК выделить ей дополнительную квоту на ОИ-2024 после дисквалификации на ЧМ из-за отношения к россиянке.

"Харлан мало того что не подала руки, но сделала выпад саблей. Это безобразное явление. Теперь же Ольгу Харлан просто так допускают на ОИ. Это вне всяких норм. Со стороны МОК делаются шаги, которые препятствуют участию России в ОИ. Выход из МОК? Будет очень хорошо. Плакать будут они. Мы гордые, сильные и справедливые. Что бы ни говорили на наш народ. Дрожите и продолжайте дрожать. Мы будем идти до конца. Наш спорт как был высоким, суперинтересным, так и останется", – сказала Иванова.

Ранее российские пропагандисты выдали глупый фейк об Ольге Харлан. В свою очередь, МОК осадил пропагандистов с "Матч ТВ", которые усомнились в том, что украинку действительно допустили на Олимпиаду-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео, которое доказывает, что решение о дисквалификации Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию было принято под давлением России. Кроме того, наше издание рассказало историю любви фехтовальщицы и итальянского призера ОИ.

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