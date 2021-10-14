'Плакала от счастья': призерка Олимпиады поблагодарила защитников Украины

В четверг, 14 октября, поздравления защитникам Украины передают и некоторые наши спортсмены. С трогательными словами обратилась к воинам знаменитая легкоатлетка Ирина Лищинская.

В частности, серебряная призерка Олимпийских игр 2008 года в Пекине в беге на дистанции 1500 метров на своей странице в Facebook поделилась историей. В 2014 году уроженка Макеевки в спешке покидала родные места, спасаясь от преследования.

"Низкий поклон всем, кто защищает нашу страну! Благодаря вам, мы можем спокойно жить! В 2014 году нам пришлось за 30 минут покинуть родной дом и город Донецк, чтобы остаться в живых от преследования. Никогда не смогу забыть этот ужас.

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Когда на блокпосте в районе Марьинки я увидела украинские флаги и военных, я начала плакать от счастья. Я впервые почувствовала себя в безопасности. Спасибо вам", – написала Лищинская.

Вместе с Ириной на пьедестал в Китае поднялась и Наталья Тобиас. Спортсменка из Донецка финишировала тогда третьей.

Лищинская также становилась второй на чемпионате мира 2007 года, побеждала на Кубке Европы-2004. После завершения карьеры работала в НОК Украины, занимается пропагандой легкой атлетики. В 2018 года выступала в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, арестованного спецслужбами России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прошел марш ко Дню защитников и защитниц Украины.