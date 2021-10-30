Писали "за свой счет", чтобы играть за сборную: с какими жертвами украинки пробились на Евро-2022 по футзалу

Женская сборная Украины по футзалу пробилась в Финал четырех Евро-2022, который состоится в марте. Но если учесть упавший уровень чемпионата страны и тот факт, что некоторые девушки занимаются футзалом, отпахав до этого по 6-8 часов на других работах, то этот выход в топ-4 лучших команд континента можно назвать настоящим подвигом.

О проблемах женского футзала в Украине OBOZREVATEL рассказала капитан нашей сборной Юлия Форсюк.

"Было понимание, что мы можем выиграть группу, что потенциально Украина – ее фаворит. Но 100-процентной уверенности не было, учитывая ситуацию, которая сложилось в последнее время в украинском чемпионате, где сейчас не лучший период с количеством команд и количеством хороших игроков. Были опасения, потому что очень много девочек без игрового тонуса, некоторые долго сидели на карантине", – рассказала нам Юлия.

Видео дня

Многие игроки сборной Украины сейчас выступают за границей – кто-то поехал в Испанию, кто-то в Россию.

"Мы с Ксенией Гриценко играем в Кувейте. Это не топ-чемпионат, но тонус есть. А команда IMS-НУХТ, которая четыре года подряд была чемпионом Украины, распалась, и девчонки самостоятельно поддерживали форму, стараясь соответствовать уровню сборной.

Наверное, большое желание выступить хорошо и профессиональный подход, независимо от того, есть ли чемпионат или карантин, поспособствовало нашему успеху", – отмечает Форсюк.

Юлия отмечает, что сейчас очень сложно кого-то мотивировать заниматься женским футзалом. Ведь уровень чемпионата упал, детских школ нет, а студенческие команды на очень слабом уровне.

"Я горжусь девочками, которые работают в других сферах, но параллельно тренируются и пытаются находить время для футзала. Вот сейчас, чтобы поехать в сборную, они написали заявления за свой счет. У нашего поколения еще есть это желание, но на сколько этого хватит. Потому что сейчас крайне сложно удержать студентов и девчонок по 15–16 лет, если ты не платишь им сумасшедшие зарплаты", – считает Форсюк.

Спортсменке жаль, что женский футзал никак не прорвется и не может найти инвестора, которому было бы действительно интересно развивать этот вид спорта в Украины, а девочки имели полноценные контракты.

"В идеале, если ты хочешь получить результат, это должна быть работа – тренировки один-два раза в день по три-четыре часа. И не только практика, но и теория.

Не может человек отработать 6-8 часов в каком-то магазине или на складе и полноценно потренироваться вечером", – уверена Форсюк.

По словам футзалистки, в Европе ситуация лучше, чем в Украине: там есть школы, университеты. Одно поколение меняет другое. "Только мы куда-то уезжаем, а испанки, итальянки и даже россиянки играют дома. Но может, вот эти наши победы и выход на в финальную часть чемпионата Европы кого-то вдохновят", – не теряет надежду Юлия.

Полное интервью капитана женской сборной Украины по футзалу читайте на OBOZREVATEL в ближайшее время.