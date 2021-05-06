PFL 3: где смотреть бои, полный файткард

В ночь на 7 мая в Атлантик-Сити состоится третий турнир третьего сезона лиги PFL, в главном событии которого Фабрисио Вердум (24-9-1) подерется с Ренаном Феррейрой( 6-2).

Во втором по значимости событии олимпийская чемпионка по дзюдо и обладательница пояса PFL в легком весе Кайла Харрисон (7-0) сразится с Марианой Мораис (16-10) Отметим, что на этом турнире пройдут поединки Гран-при тяжелого веса у мужчин и легкого дивизиона у женщин.

В прямом эфире событие покажет телеканал XSPORT. Старт – в 00:30. Кроме того, турнир можно будет посмотреть в записи. Начало – 13:50.

Файт-кард на турнир PFL 3:

Тяжелый вес, до 120 кг. Фабрисио Вердум (24-9-1) vs Ренан Феррейра (6-2);

Легкий вес, до 70 кг. Кайла Харрисон (7-0) vs Мариана Мораис (16-10);

Тяжелый вес, до 120 кг. Мохаммед Усман (7-1) vs Брэндон Сейлс (5-1);

Легкий вес, до 70 кг. Ларисса Пачеко (13-4) vs Юлия Пайич (2-0);

Тяжелый вес, до 120 кг. Анте Делия (17-3) vs Бруно Энрике Каппелозза (10-5);

Легкий вес, до 70 кг. Синди Дандуа (16-5) vs Кейтлин Янг (11-10-1);

Легкий вес, до 70 кг. Джена Фабиан (2-1) vs Лаура Санчес (1-0);

Тяжелый вес, до 120 кг. Денис Гольцов (25-6) vs Джастин Уиллис (8-2);

Легкий вес, до 70 кг. Елена Колесник (5-2) vs Тейлор Гуардадо (0-1).