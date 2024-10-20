Первые симптомы были необычными. У 11-кратного чемпиона мира – рак последней стадии

Шестикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по велоспорту Крис Хой сообщил, что у него рак в термальной стадии. По мнению врачей 48-летнему уроженцу Эдинбурга осталось жить от двух до четырех лет.

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Хой уже год знал о своем диагнозе, но только сейчас сообщил, что его болезнь неизлечима.

Тяжелая аллергическая реакция на химиотерапию

Занимающий второе место в списке самых титулованных олимпийцев Великобритании (по числу золотых медалей) неудачно прошел химиотерапию, которая не смогла его вылечить.

Он описал процедуру как "чувство, что твоя голова в тисках", во время всех шести курсов лечения в течение 18 недель, добавив, что это было самое болезненное испытание в его жизни. "А у меня очень высокий болевой порог", — отметил он.

Он также рассказал, что во время второго сеанса химиотерапии у него случилась сильнейшая аллергическая реакция, из-за чего процедура продлилась не два, а четыре часа.

К концу лечения он оказался "совершенно разбитым".

Обнаружили опухоль в плече

Отец двоих детей, которым сейчас 10 и 7 лет, в интервью журналу The Sunday Times рассказал, что впервые обратился к врачу в сентябре прошлого года.

Первые симптомы были необычными. Он думал, что у него всего лишь растяжение плеча, так как "уже не молод для подъема тяжестей".

Однако у него обнаружили опухоль в плече, а дальнейшее сканирование выявило, что основной очаг рака находится в его простате и распространился на кости. У него были опухоли в плече, тазу, бедре, позвоночнике и ребре.

Хой, в своих мемуарах, которые он написал за последний год, рассказал: "[Ты слышишь] одно предложение, которое тебе говорит человек, которого ты видишь впервые в жизни. И в этом одном предложении, в этих нескольких словах, твой мир рушится".

Жена тоже больна

Хой также сообщил, что его жена Сара также столкнулась с диагнозом — у нее "очень активная и агрессивная" форма рассеянного склероза, выявленная после сканирования в ноябре прошлого года.

Она обратилась к врачу после того, как начала ощущать странное покалывание на лице и языке.

Хой сказал, что самым сложным было рассказать об этом своим детям Каллуму и Хлое, но он смог найти в этом позитив и обрести внутреннюю гармонию.

"Я не пытаюсь делать вид, что каждый день чудесен. Но у меня есть моменты настоящей радости... Я снова вернулся к себе", — сказал он.

Диагноз стал огромным шоком

Хой, который был экспертом на ВВС во время Олимпиады в Париже в 2024 году, был невероятно доминирующей фигурой в спринтерском велоспорте. К моменту завершения карьеры в 2013 году он завоевал шесть олимпийских золотых медалей, 11 мировых титулов и 34 титула Кубка мира.

Он является третьим по количеству медалей британским олимпийцем за всю историю, с шестью золотыми и одной серебряной медалью.

Сэр Крис сказал, что диагноз стал для него "огромным шоком".

"У меня есть новости. В прошлом году мне поставили диагноз — рак, что стало для меня огромным шоком, так как до этого у меня не было никаких симптомов".

Сэр Крис выразил "искреннюю благодарность" медицинским работникам за их "удивительную помощь и заботу".

Шотландец добавил: "Хотя я благодарен за любую поддержку, я бы хотел справляться с этим в частном порядке. Мое сердце сочувствует многим другим, которые сейчас сталкиваются с подобными трудностями. Я оптимистичен, позитивен и окружен любовью, за что очень благодарен. Как вы можете себе представить, последние месяцы были невероятно трудными. Однако я чувствую себя нормально".

Уэс Стритинг, министр здравоохранения, который лечился от рака почки в 2021 году, сказал в эфире программы Sky News Sunday Morning With Trevor Phillips: "Он такой вдохновляющий человек, и это особенно очевидно в том, как он рассказал сегодня о своем неизлечимом диагнозе".

"Я просто поражен тем, как он справляется с этим, потому что не уверен, что смог бы отреагировать также", — добавил он.

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