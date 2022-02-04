'Олимпийские кольца держатся на суперклее': как выглядит первая медаль Украины на ОИ и на какую гонку в Китае ставит легенда биатлона

4 февраля в Пекине открыли зимние Игры-2022, а уже в 11:00 в субботу у наших биатлонистов будет одна из двух самых реальных возможностей зацепиться за медаль в миксте. По мнению обладательницы первой олимпийской награды независимой Украины Валентины Цербе-Несиной, "сине-желтые" покажут лучшие результаты именно в мужской и смешанной эстафетах.

В разговоре с OBOZREVATEL бывшая биатлонистка объяснила прорыв мужской сборной, приезд легионерок из России и Беларуси и показала свою историческую бронзовую медаль, выигранную в спринте в Лиллехаммере-1994.

– Награду посмотрели уже, наверное, миллион людей. И я всем разрешаю до нее дотронуться. А тут у меня автограф первого президента Украины. Правда, медаль уже подустала, олимпийские кольца держатся на суперклее. И надо нести в ателье, чтобы привести в порядок ленту.

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– Валентина Адамовна, вам не приходилось соревноваться в Китае?

– Олимпийские игры у нас были только в Норвегии, где я взяла медаль, и в японском Нагано. Этапы Кубка мира проходили в Европе. Я мечтала побывать в Америке, но не довелось посоревноваться ни в США, ни в Канаде.

Предварительно перед Олимпиадой в Китае побывали только наши откатчики-сервисмены. Известно, что трасса тяжелая, но для всех она будет одинаковая. Кто сумеет подстроиться, тот и выступит хорошо.

– Ранее тон в украинском биатлоне задавала женская сборная, на счету которой пять олимпийских медалей. Хотя у нас было и много прекрасных мужчин-биатлонистов – Андрей Дериземля, Сергей Семенов. Но, судя по этому сезону, больше шансов на медаль в Пекине у мужчин во главе с Дмитрием Пидручным.

– Женщины всегда очень рано заканчивали спортивную карьеру. А сегодня возраст ветеранов нашей сборной 35–36 лет. Например, я завязала в 29. Если вспоминать время с 2013 года по 2015-й, то тогда наши чемпионки были на пике. И сейчас нужно помнить, что они ветераны и существует эстафета поколений. И нужно держать кулачки, чтобы их опыт не пропал, и та молодежь, которая рядом с ними, переняла его и показала себя на Олимпиаде через четыре года.

Вообще я вижу два варианта, как должны были развиваться события. Или мы должны были два года назад сказать ветеранам: "Спасибо и до свидания! Мы омолаживаем состав. И реально будем работать на Олимпиаду 2026 года". И государство должно было сказать: "Вы нас не ругайте. А молодежь эти шесть лет будет нарабатывать то, что мы имеем".

А сейчас у нас в биатлоне есть олимпийские чемпионы-2014, разбавленные молодежью. И через четыре года мы увидим, правильно ли мы взяли ветеранов, которые отобрались на Игры. Или нужно было делать акцент на молодежь, которая бы к 2026 году набралась опыта.

Но хочу отметить, что сейчас у биатлонистов так много стартов. В наше время Кубка IBU не было. А есть еще спартакиады, гимназиады, Юношеские игры. Настолько большой калейдоскоп турниров, что молодежь тоже может участвовать, но ее не хватает на все циклические соревнования. Молодежи меньше, чем соревнований.

– А в чем тогда секрет прорыва мужской команды?

– Опять-таки, как говорил мой тренер, заглядывайте в паспорт. Ребята у нас намного моложе девушек-ветеранов. И плюс, когда сестры Семеренко были на пике, а Лена Пидгрушная вернулась после работы в министерстве и показывала хорошие результаты, привозя награды с топовых соревнований, мужчины набирались опыта.

Можно сказать, что в возрастном плане парни сейчас находятся на том этапе, что и наши девушки три-четыре года назад, когда они были на пике.

– В последнее время женскую сборную Украины пополняют спортсменки из других стран. Та же Дарья Блашко – из Беларуси, есть несколько девушек из России, в частности, призер Кубка мира в эстафетах Ольга Абрамова. Наши молодые девчонки не выдерживают конкуренции или еще не имеют достаточного опыта?

– В Украине очень тяжело тренироваться, потому что вообще нет зимы. Если брать Россию, то у них есть центры в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Их желание, и у тебя есть инфраструктура и натуральный снег. Нам же нужен выезд.

А сегодня у государства нет средств. Родители из киевской области по 700 евро потратили, и тогда малыши поехали. А не у каждой семьи есть эти деньги. И потом на чемпионате Украине они показывают лучшие результаты.

Вот у нас есть 2005 года рождения Саша Меркушина. Отец возил с собой на снег двоих детей, и она с детства, с четырех лет уже стояла на лыжах. Поэтому когда к нам приходят спортсмены из России, то чем-то они лучше. Но я хочу пожелать нашим биатлонистам не бояться. Потому что наша молодежь проигрывает морально, когда видит, что приехали легионеры.

Но в то же время к нам приезжают и очень меткие спортсменки. Когда Даша Блашко приехала на чемпионат Украины, то в нее все влюбились, потому что она показывала высокое мастерство и качество, закрывая все мишени. Быстро приходит на огневой рубеж, быстро стреляет и быстро уходит – у нее можно было брать мастер-класс.

Но самое главное для болельщика, что поднимается флаг и звучит гимн. Первую олимпийскую медаль в биатлоне для страны завоевала я – по паспорту украинка, в 1998-м серебряную награду привезла Елена Петрова – удмуртка из России.

В 2006 году медаль для Украины завоевала легионерка Вайгина-Ефремова. Самое главное, я считаю, поддерживать наших спортсменов и радоваться, что поднимается флаг страны.

– Каких результатов ждете от наших биатлонистов на Олимпиаде-2022?

– Я держу кулачки за каждого спортсмена, хотя понятно, что биатлон мне ближе. Я считаю, что наши парни в эстафете заедут в шестерку, а если нам помогут соперники, то могут подняться и на пьедестал. Еще у нас будет смешанная эстафета. И я рассчитываю, что именно в этих двух видах у нас будут лучшие результаты.

И самое главное, чтобы нас не съела "корона". Потому что и у тренера Елены Пидгрушной Кравченко был позитивный тест на коронавирус. И интересно, что тут проходим тесты – ничего нет, а там берут... Может есть какие-т нюансы, и они не доверяют нашим.

– В чем основной подвох Олимпиады для ее участников?

– Самое главное, чтобы спортсмен не проснулся и не решил, что у него уже есть награда. И, наоборот, не нужно занижать самооценку, когда атлет думает, что он ничего не сможет. А внутри у спортсмена много чего, что не видно окружающим: травмы, не выспался, лыжи не так едут. И у биатлонистов очень долго длился отбор.

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