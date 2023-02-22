Перспективную украинская спортсменку сбили насмерть во Франции по дороге на тренировку

Призерка чемпионата Украины по академической гребле Валерия Сарапина погибла в результате трагического ДТП во Франции. Инцидент случился 13 февраля в 9 часов утра по местному времени на проспекте в городке Пон-де-Кле, в 10 км от Гренобля.

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Как сообщает местная пресса, 15-летнюю уроженку Каменского (Днепропетровская область), сбил автомобиль в то время, когда она ехала на велосипеде на тренировку. Пострадавшую срочно доставили в больницу Гренобля, где 19 февраля она скончалась.

"19.02.2023 года наш ангелочек полетел на небо. Наши безграничные соболезнования родителям. Мама держала дочь за руку до последнего. Впереди еще сложное возвращение домой, — написала в Facebook тренер спортсменки Наталья Губа.

Сарапина училась в Днепропетровском профессиональном колледже спорта. Была кандидатом в сборную страны. После начала полномасштабного вторжения России уехала тренироваться во Францию.

OBOZREVATEL присоединяется к словам соболезнования родным и близким погибшей и просит всех неравнодушных оказать материальную поддержку маме юной атлетки Мирославе Сарапине. Номер банковской карты 4149 6293 6057 5724.

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