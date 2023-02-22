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Перспективную украинская спортсменку сбили насмерть во Франции по дороге на тренировку

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
5,3 т.
Перспективную украинская спортсменку сбили насмерть во Франции по дороге на тренировку

Призерка чемпионата Украины по академической гребле Валерия Сарапина погибла в результате трагического ДТП во Франции. Инцидент случился 13 февраля в 9 часов утра по местному времени на проспекте в городке Пон-де-Кле, в 10 км от Гренобля.

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Как сообщает местная пресса, 15-летнюю уроженку Каменского (Днепропетровская область), сбил автомобиль в то время, когда она ехала на велосипеде на тренировку. Пострадавшую срочно доставили в больницу Гренобля, где 19 февраля она скончалась.

Перспективную украинская спортсменку сбили насмерть во Франции по дороге на тренировку

"19.02.2023 года наш ангелочек полетел на небо. Наши безграничные соболезнования родителям. Мама держала дочь за руку до последнего. Впереди еще сложное возвращение домой, — написала в Facebook тренер спортсменки Наталья Губа.

Перспективную украинская спортсменку сбили насмерть во Франции по дороге на тренировку
Перспективную украинская спортсменку сбили насмерть во Франции по дороге на тренировку

Сарапина училась в Днепропетровском профессиональном колледже спорта. Была кандидатом в сборную страны. После начала полномасштабного вторжения России уехала тренироваться во Францию.

Перспективную украинская спортсменку сбили насмерть во Франции по дороге на тренировку

OBOZREVATEL присоединяется к словам соболезнования родным и близким погибшей и просит всех неравнодушных оказать материальную поддержку маме юной атлетки Мирославе Сарапине. Номер банковской карты 4149 6293 6057 5724.

Перспективную украинская спортсменку сбили насмерть во Франции по дороге на тренировку

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