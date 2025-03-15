Перелом черепа? В США легкоатлетка вырубила обогнавшую ее соперницу, ударив по голове эстафетной палочкой во время забега. Видео
В американском штате Вирджиния школьница–легкоатлетка Айлайла Эверетт обвиняется в нападении на Кейлен Такер на школьных соревнованиях в Портсмуте, где она ударила соперницу по голове эстафетной палочкой. Удар привел к сотрясению мозга и возможному перелому черепа, пишет abc13.com.
Судьи сразу дисквалифицировали Эверетт за грубое нарушение. Дата судебного заседания пока не назначена.
Инцидент, попавший на видео, вызвал большой резонанс в сети. В ролике видно, как Такер во время эстафеты 4х200 обгоняет Эверетт, а затем получает удар палочкой по голове.
"Я просто почувствовала сильный удар и сразу же вылетела с беговой дорожки", – рассказала Такер.
На видео видно, как она роняет палочку и хватается за голову.
"Весь зал ахнул, – вспоминает мать 16-летней пострадавшей Тамарро Такер. – Я сразу вскочила с трибун и побежала к ней".
Родители Такер заявили, что ни Эверетт, ни тренеры ее команды не подошли к пострадавшей после инцидента и не извинились.
"Она просто продолжила бежать. Даже не остановилась, чтобы проверить, что с моей дочерью. В этот момент я подумала – это не могло быть случайностью", – сказала мать Кейлен.
В заявлении Лиги школьного спорта Вирджинии говорится, что инцидент будет тщательно расследован, а обеспечение безопасности спортсменов остается главным приоритетом организации.
Сама нападавшая на следующий день устроила акцию под школой, где заявила, что умышленно никого не била.
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