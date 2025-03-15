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Перелом черепа? В США легкоатлетка вырубила обогнавшую ее соперницу, ударив по голове эстафетной палочкой во время забега. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,8 т.
Перелом черепа? В США легкоатлетка вырубила обогнавшую ее соперницу, ударив по голове эстафетной палочкой во время забега. Видео

В американском штате Вирджиния школьница–легкоатлетка Айлайла Эверетт обвиняется в нападении на Кейлен Такер на школьных соревнованиях в Портсмуте, где она ударила соперницу по голове эстафетной палочкой. Удар привел к сотрясению мозга и возможному перелому черепа, пишет abc13.com.

Видео дня
Перелом черепа? В США легкоатлетка вырубила обогнавшую ее соперницу, ударив по голове эстафетной палочкой во время забега. Видео

Судьи сразу дисквалифицировали Эверетт за грубое нарушение. Дата судебного заседания пока не назначена.

Инцидент, попавший на видео, вызвал большой резонанс в сети. В ролике видно, как Такер во время эстафеты 4х200 обгоняет Эверетт, а затем получает удар палочкой по голове.

"Я просто почувствовала сильный удар и сразу же вылетела с беговой дорожки", – рассказала Такер.

На видео видно, как она роняет палочку и хватается за голову.

Перелом черепа? В США легкоатлетка вырубила обогнавшую ее соперницу, ударив по голове эстафетной палочкой во время забега. Видео

"Весь зал ахнул, – вспоминает мать 16-летней пострадавшей Тамарро Такер. – Я сразу вскочила с трибун и побежала к ней".

Перелом черепа? В США легкоатлетка вырубила обогнавшую ее соперницу, ударив по голове эстафетной палочкой во время забега. Видео

Родители Такер заявили, что ни Эверетт, ни тренеры ее команды не подошли к пострадавшей после инцидента и не извинились.

"Она просто продолжила бежать. Даже не остановилась, чтобы проверить, что с моей дочерью. В этот момент я подумала – это не могло быть случайностью", – сказала мать Кейлен.

Перелом черепа? В США легкоатлетка вырубила обогнавшую ее соперницу, ударив по голове эстафетной палочкой во время забега. Видео

В заявлении Лиги школьного спорта Вирджинии говорится, что инцидент будет тщательно расследован, а обеспечение безопасности спортсменов остается главным приоритетом организации.

Сама нападавшая на следующий день устроила акцию под школой, где заявила, что умышленно никого не била.

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