Перед Украиной извинились за Чернобыль на открытии Олимпиады-2020

Южнокорейский телеканал MBC принес свои извинения перед всеми странами участницами Олимпиады-2020 за неподобающие иллюстрации во время торжественной церемонии открытия. Во время выхода той или иной страны авторы показывали небольшие блоки с фотографией и информацией о государстве. Украину ассоциировали с трагедией на Чернобыльской АЭС.

После того, как в сети разгорелся скандал, MBC был вынужден извиниться перед всеми, в том числе и перед нашей страной.

"Мы искренне приносим свои извинения гражданам и зрителям всех стран. MBC использовал неуместные изображения и в видеоролике и субтитрах, во время трансляции церемонии открытия Олимпийских игр в Токио в ночь на 23 июля. Еще раз приносим искренние извинения народам и всем телезрителям, которых обидели", – говорится в сообщении в Twitter.

Видео дня

Телеканал попытался оправдаться тем, что видео и субтитры были подготовлены с намерением быстро представить спортсменов, участвующих в ОИ за тот короткий отрезок, который они идут на параде во время церемонии открытия.

"Но наши авторы не уделили подготовке материала должного внимания. Признаем свою непростительную ошибку", – говорится в сообщении.

Признав серьезность этого инцидента, произошедшего во время трансляции Олимпийских игр, MBC пообещал более тщательно подходить к выбору видеоматериалов и субтитров.

"Кроме того, мы принципиально изменим систему производства спортивной программы, чтобы предотвратить повторение подобных несчастных случаев в дальнейшем", – отмечается в заявлении.

Напомним, что нашу страну на японских ОИ представляют 157 спортсменов. Букмекеры назвали главного претендента на "золото" среди украинцев.