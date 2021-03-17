Пауэрлифтер-гигант одним ударом сбил с ног чемпиона Европы. Видео

Чемпион Европы по спортивной гимнастике и бронзовый призер Олимпиады в Рио Найл Уилсон показал фрагмент совместной тренировки вместе со знаменитым британским пауэрлифтером Эдди Холлом.

25-летний гимнаст надел защитную экипировку и предложил 166-килограммовому стронгмену ударить его. Сперва Холл "легким джебом" сбил Уилсона с ног, а затем приложился со всей силы. Легкоатлет словно пушинка отлетел в угол ринга.

"Испытал на себе самый тяжелый удар в мире. Ответственно заявляю, что никто (в смысле я) не пострадал во время съемок этого контента", – говорится в подписи к видео в Instagram.

Холл сбросил 36 килограммов перед боксерским поединком с другим пауэрлифтером — исландцем Хафтором Бьернссоном. Последний известен по роли Григора Клигана в сериале "Игра Престолов".

Холл в 2017 году стал самым сильным человеком в мире. Он четыре года удерживал рекорд в становой тяге (500 килограммов).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Холл продемонстрировал впечатляющий трюк на одной из своих тренировок. Британец смог выжать штангу, на которой висело четыре девушки.