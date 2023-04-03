''Паршивая овца'': чемпион ОИ из России взбесился из-за требования МОК по войне в Украине

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев грубо высказался в адрес российских спортсменов, который собираются осудить войну в Украине ради участия в международных соревнованиях. Бывший спортсмен при этом назвал подобные требования со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) незаконные.

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Об этом Васильев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он отметил, что атлеты, которые выступят против войны будут считаться предателями, а МОК обязан отменить свои рекомендации в отношении представителей страны-агрессора.

"Я бы сказал, что это абсолютно незаконные действия, потому что все федерации должны быть аполитичны. Ни одна из них не должна исповедовать какую-либо политическую направленность. То, что требуется от российских спортсменов, – это 100% незаконные вещи. Обязательно найдутся такие, кто подпишет это. Паршивая овца всегда в стаде есть, в этом сомнений никаких. Но я считаю, что тут больше этический вопрос. Государство тебя поило, кормило, взрастило, вложило в тебя средства, всему выучило и привило культуру – а ты его просто предаешь. Я расцениваю это только таким образом", – сказал Васильев.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание BILD назвало топовых российских спортсменов, которые точно не соответствуют критериям допуска МОК. А олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал своих соотечественников даже не думать о том, чтобы осудить войну.

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