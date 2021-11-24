Parimatch Ukraine запустила первую бесплатную психологическую поддержку для 'проблемных' игроков

50 лет опыта, 250 языков и эксперты-психологи со всего мира - теперь международный сервис психологической поддержки людей с игровой зависимостью на украинском языке доступен в Украине.

Parimatch Ukraine, первый и единственный лицензированный букмекер в Украине, стал партнером британской компании Gambling Therapy.

В рамках сотрудничества у украинцев появится возможность воспользоваться международным онлайн сервисом, который занимается терапией игровой зависимости и предоставляет психологическую поддержку тем, кому сложно держать игру под контролем. При поддержке экспертов Gambling Therapy компания нацелена изменить отношение к гемблингу, а игрокам помочь принимать взвешенные и обоснованные решения.

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"Для нас важно минимизировать все риски, которые возможны, и уберечь каждого игрока от необдуманных решений и поступков. Статус первого и единственного лицензированного букмекера в Украине требует от Parimatch Ukraine ответственности, в первую очередь перед тысячами наших игроков. И для нас принципы Ответственной Игры - это ежедневная работа. Чтобы игра оставалась игрой у нас уже есть 2 возможности для самоограничения игрока: на неделю – используя кнопку самоконтроля, и на период от 6 месяцев до 3 лет – написав заявление в соответствии с правилами и действующим законодательством. Параллельно можно обратиться за психологической поддержкой и эксперты Gordon Therapy ее окажут," – комментирует начало партнерства Наталия Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

Parimatch Ukraine стала первой и единственной букмекерской компанией, которая присоединилась к сервису Gambling Therapy в Украине. Все пользователи платформы pm.ua могут бесплатно получить психологическую поддержку, воспользовавшись горячей линией, чатом, электронной почтой или форумом. Обратиться за поддержкой можно кликнув на логотип компании на сайте parimatch.ua.

"Я рад, что в Украине осознают важность ответственного подхода к игорному бизнесу. Лечение игровой зависимости – это крайняя мера. В первую очередь важно предотвратить возможное ее развитие, например через пояснение игрокам принципов ответственной игры и изменения отношения к процессу игры. Для этого у нас работает многоязычная служба поддержки (более 250 языков) в режиме реального времени. Команда отвечает на вопросы и обеспечивает психологическую поддержку на протяжении 18 часов в день, а группы и форумы работают круглосуточно" – делится подробностями о сервисе Пол Дент, менеджер Gambling Therapy.

Совместный проект с международным сервисом психологической поддержки станет еще одним шагом по внедрению европейских принципов ответственной игры в Украине. При понимании, что игра – это развлечение, возможность разнообразить свой досуг, ощутить дух соперничества, игроки смогут более сознательно подходить к азартным играм.